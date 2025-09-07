Andrés Gil contó cómo Nicolás Vázquez lo orientó en la construcción de su personaje y compartió la creatividad detrás de la adaptación de la obra En Otras Palabras en medio de los rumores por la infidelidad de Gimena Accardi.

La charla privada que Nico Vázquez y Andrés Gil tuvieron en medio de los rumores de infidelidad con Gimena Accardi

La separación de la pareja, marcada por la escandalosa infidelidad de la actriz, fue el gran escándalo de las últimas semanas. Hoy, aunque sus caminos son distintos, su vínculo profesional dejó huella en el público y en el ambiente teatral.

Uno de los hechos más destacados y recientes fue el fin de la obra En Otras Palabras, que llegó a un cierre exitoso con localidades agotadas. Según se dijo, fue “para bajar la bruma mediática y además porque Nico era el director, consideraron que esto fue lo mejor”.

Andrés Gil, co-protagonista de la obra, compartió detalles de su experiencia trabajando con ambos y una conversación que mantuvo con Nico en medio de los rumores de romance que lo vincularían con Gimena.

Sobre Vázquez, señaló: “Nico estaba muy confiado en que la gente tenía que enamorarse de estos personajes. A mí me hizo mucho hincapié en que no me enferme antes de tiempo. Mientras más uno ama a Abel, mi personaje, más dura es la caída. Porque es un tipo muy conectado con la vida, con las emociones, con su pareja, y cuando ves cómo empieza a apagarse, te duele”.

Además, destacó la creatividad de Nico: “Los primeros veinte minutos de la obra los inventó Nico. La obra británica arrancaba con ellos de viejos. Y toda la primera parte que le agregamos con ellos de jóvenes, hace que todo lo que viene después sea más fuerte”.

Sobre su compañera, Gil remarcó la conexión y profesionalismo de Accardi: “Gime tiene algo muy lindo, que es que está muy presente en escena, muy receptiva. Eso hace que uno también crezca como actor, cuando tenés enfrente a alguien que está así en el momento ayuda muchísimo”.

Su trabajo conjunto permitió que la obra se desarrollara con calidez y una gran química escénica, dejando un recuerdo positivo pese a los escándalos personales que rodearon a los protagonistas.

El “random” de Gimena Accardi: revelan quién habría sido su infidelidad a Nico Vázquez

Gimena Accardi destapó una olla cuando confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez tras casi dos décadas de relación, pero busco minimizarlo diciendo que no se trataba de una persona del medio.

Sin embargo, Paula Varela reveló en Intrusos el posible nombre del “random” que estuvo con la actriz, destacando que se trataría de un influencer que fue pareja de una famosa.

“A mí me contaron de Gimena que cuando fue Coachella, que fueron muchos… Me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y Franzoni me dice, ‘no, no puede ser’”, contó.

Tanto Accardi como Franzoni fueron invitados por una marca para asistir al festival, junto a otros influencers y streamers: “Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí”.

“Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”, confirmó la periodista.