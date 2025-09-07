Elecciones 2025 en Buenos Aires: salió corriendo para no ser presidente de mesa y fue atrapado por la policía

Un insólito episodio marcó la apertura de los comicios este domingo en la ciudad de Buenos Aires. Ocurrió en la Escuela Valentín Vergara, ubicada en las calles 7 y 33, donde un joven intentó escapar luego de ser designado de manera sorpresiva como presidente de mesa.

Elecciones 2025 en Buenos Aires: salió corriendo para no ser presidente de mesa y tuvo que afrontar lo peor para él

Todo sucedió minutos después de las 8 de la mañana, cuando el establecimiento todavía permanecía cerrado porque faltaban autoridades para constituir las mesas. En ese contexto, una mujer salió a pedir colaboración a los policías que custodiaban la escuela.

Fue entonces cuando los efectivos convocaron a un joven que había llegado temprano para votar. Al informarle que debía asumir como presidente de mesa, el muchacho reaccionó de manera inesperada: se negó rotundamente y salió corriendo para evitar la responsabilidad.

La fuga, sin embargo, duró poco. Apenas logró avanzar media cuadra antes de que los policías lo alcanzaran y lo devolvieran a la puerta del colegio. La escena fue presenciada por cinco votantes que aguardaban en la fila, entre la sorpresa y la risa nerviosa.

Finalmente, los oficiales le explicaron que se trataba de una obligación cívica y que, de negarse, podía enfrentar sanciones legales. Ante esa advertencia, el joven aceptó y, resignado, se sentó en su lugar para cumplir con el rol de presidente de mesa durante toda la jornada electoral.