Por qué hay verduras que no se deben mezclar en el cajón de la heladera
El error más común es poner todo junto sin separar por tipo de verdura. Algunas combinaciones son nocivas para otros alimentos y hacen que se pudran antes de tiempo.
Cuando guardamos las verduras en la heladera, solemos poner todo junto en el cajón. Sin embargo, existen algunas combinaciones que podrían hacer que se pudran antes de tiempo y arruinen a otros alimentos.
Esto se debe a que no todas las verduras “conviven” juntas. Cada una de ellas libera gases que aceleran la maduración y el deterioro de otras, haciendo que la compra semanal se desperdicie y termine en la basura.
Las verduras que no conviene mezclar en el cajón de la heladera
- Tomates y verduras de hojas verdes como espinaca, lechuga o rúcula: esto se debe a que el tomate libera un gas llamado etileno que acelera el proceso de maduración y hace que se ablanden o se pudran más rápido.
- Cebollas con papas: las papas absorben la humedad y gases, haciendo que broten y se pudran más rápido.
- Zanahorias con manzanas o peras: las frutas liberan etileno que podrían afectar la textura y el sabor de estas verduras.
Cómo evitar que las verduras se echen a perder en poco tiempo
- Separá las verduras que liberan etileno (como tomate, cebolla, ajo y frutas) de las que son sensibles a ese gas (como hojas verdes, brócoli y zanahorias).
- Guardá las papas fuera de la heladera y lejos de las cebollas.
- Usá bolsas perforadas o recipientes con ventilación para que las verduras respiren y no acumulen humedad.
- Revisá el cajón cada dos o tres días para sacar lo que esté en mal estado y evitar que se contagie al resto.
- Organizar el cajón de la heladera puede parecer un detalle menor, pero hace la diferencia entre verduras frescas y una compra desperdiciada.
