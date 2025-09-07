Lali anunció su documental en Netflix: «La que le gana al tiempo» 

Con un video en el inicio de su show del sábado 6 de septiembre en Vélez Sarfield, la cantante Lali Espósito dio a conocer que se viene una ficción contando su vida por Netflix, la plataforma de streaming.

Así anunció Lali Espósito su documental en Netflix

En la previa de su gran tercer show en Vélez, Lali Espósito hizo un anuncio inesperado… o esperado, en realidad. Desde hacía algunas horas se rumoreaba que la cantante tenía novedades para los recitales de este fin de semana.

«La que le gana al tiempo». Con esa frase se difundió un video. Será el nombre del documental que tendrá a Mariana «Lali» Espósito como protagonista y podrá verse en la plataforma de streaming Netflix.

El anuncio lo realizó la mismísima Lali en la previa del show de este sábado en el estadio de Vélez. En el clip se ven imágenes suyas de pequeña, haciendo patinaje artístico y una transición de imágenes con el look con el que abre sus shows de «No vayas a atender cuando el demonio llame tour».

Se trata de un documental contando toda su historia desde sus inicios hasta la actualidad, donde logra concretar 4 recitales en Vélez y va por más.

Después de su tercer impactante show en Vélez, Lali se presenta este domingo 7 de septiembre nuevamente en el estadio de Liniers con una gran convocatoria.

El emotivo mensaje de Lali Espósito tras confirmarse su participación en el Cosquín Rock 2026

El Cosquín Rock presentó este jueves 4 de septiembre la lista de artistas que se presentarán en el Aeródromo Santa María de Punilla los días 14 y 15 de febrero de 2026. Una de las anunciadas fue Lali Espósito, quién decidió hablar al respecto en sus redes sociales.

Desde su cuenta oficial de X, la artista escribió emocionada: «Cuando estuve en el Cosquín del 2024 comenzaba a forjarse la idea del universo de ‘No vayas a atender cuando el demonio llama’. Empezó ahí.En ese preciso momento En ese escenario!».

Pero eso no fue todo, ya que Lali Espósito también resaltó a los otros artistas que estarán presentes en el Cosquín Rock 2026: «En 2026 lo vamos a presentar completo en el corazón del país y de nuestra música! Que orgullo estar en esta grilla con tantos artistas increíbles».

¿Qué artistas estarán en el Cosquín Rock 2026?

Sin lugar a dudas, la mayor sorpresa fue la incorporación de Abel Pintos, uno de los mayores exponentes nacionales del folklore, que estará por primera vez en los escenarios del Cosquín. Por otro lado, desde afuera del país, contarán con la presencia de: Morat, Franz Ferdinand, Los Hermanos Gutiérrez, Devendra Banhart y The Chemical Brothers (DJ Set).

Asimismo, volverán a presentarse algunas bandas y artistas clásicos del rock nacional Divididos, Las Pelotas, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, Ciro y Los Persas y Fito Páez. Además, de la visita de los uruguayos, La Vela Puerca.

También, regresarán otros artistas que han sabido lucirse con sus shows, así como Airbag, Lali, Dillom, Trueno e Ysy A.