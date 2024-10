Los invitados que tendrá Susana Giménez este domingo 13 de octubre 2024

Susana Giménez se prepara para un nuevo programa en Telefe este domingo 13 de octubre 2024. La emisión que promete «dar que hablar» será desde las 22. La diva tendrá ese día grandes invitados, según adelantó la producción.

Lali Espósito estará con Susana Giménez

La primera celebridad que estará mano a mano con Susana Giménez el próximo domingo será Lali Espósito, quien ya conoce a la perfección ese sillón. «Viene a hablar de todo, no se calla nada», promocionó Telefe.

Entre los temas que tocará, sin dudas, Lali hablará de su relación con Pedro Rosemblat y según se adelantó, hará un show donde se espera que cante «Fanático», el último hit dedicado al presidente Javier Milei.

Por otro lado, Susana también recibirá L-Gante en su living. Se espera que el referente de la Cumbia 420 se refiera al juicio en contra que enfrenta. Es que Elián Valenzuela podría ser condenado a 12 años de prisión por ser acusado por amenazas, privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y encubrimiento calificado. También se espera que hable de su relación con Wanda Nara.

Yuyito González apuntó contra Mirtha Legrand

Mirtha Legrand comentó en su programa que no le gusta la pareja que conforman el presidente Javier Milei y la exvedette Amalia «Yuyito» González. Al ser consultada sobre esto, la conductora de Empezar el día destacó que desde que está de novia se siente muy agredida. «Nunca me hicieron tanto bullying como en este momento», dijo a Socios del Espectáculo.

«Hay que tener escucha selectiva. La toxicidad afuera», aseguró la novia del Presidente, que le restó importancia a la opinión de Legrand: «No sé qué dijo Mirtha ni me interesa. Para mí no es importante nadie que me tire mala onda».