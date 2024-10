Así reaccionó Mirtha Legrand al motivo de separación de Pampita y Roberto García Moritán

Durante la última emisión de La Noche de Mirtha Legrand, el mediático Gabriel Oliveri, íntimo amigo de Pampita, reveló detalles sorprendentes sobre la separación de la conductora y Roberto García Moritán. El comentario generó un tenso momento en la famosa mesa de Mirtha.

La reacción de Mirtha Legrand al motivo de separación de Pampita

Consultado sobre los motivos de la ruptura entre Pampita y Roberto García Moritán, el periodista Gabriel Oliveri no dudó en afirmar que, según lo que sabe, el supuesto motivo detrás del fin de la relación fue una infidelidad, descartando los rumores que indicaban que la causa podría estar relacionada con cuestiones económicas. «No es por un tema de plata, que yo sepa, pero sí se habló de infidelidad«, confesó.

La revelación impactó a Mirtha Legrand, quien reflexionó en voz alta: “Con una mujer como esa, ser infiel…”, dejando entrever su sorpresa ante la posibilidad de un engaño en una pareja tan mediática.

El intercambio no terminó ahí. Oliveri, fiel a su estilo, lanzó un comentario polémico que generó un fuerte debate en la mesa: “Creo que la única persona en esta mesa que no fue infiel sos vos”, dijo dirigiéndose a Mirtha. Ante las respuestas de los demás invitados que intentaron defenderse, Oliveri fue tajante: “No les creo nada, todo el mundo fue infiel”.

La discusión dio lugar a diversas opiniones entre los presentes, pero el momento que más resonó fue la reacción de Mirtha, quien dejó clara su sorpresa frente a la revelación del verdadero motivo de la separación de Pampita y García Moritán.

El consejo de Mirtha Legrand a Pampita

En el programa también le preguntaron a Mirtha Legrand si Pampita debía perdonar a Roberto García Moritán y la respuesta fue tajante. “No, que no vuelva, que no vuelva. Cuando el cristal se rompe, se rompe. No demos más”, enfatizó Mirtha, dejando en claro su postura.

La conductora también destacó que la modelo «ha sufrido muchísimo». «Pampita fue fiel”, consideró, y destacó la dedicación de la conductora a su hogar.

Con información de NA