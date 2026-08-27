Los invitados que tendrán Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff este fin de semana

La televisión argentina renueva este fin de semana su oferta de entretenimiento con tres programas que reunirán figuras de la música, el espectáculo, el deporte y la actualidad. La Noche de Mirtha, PH, Podemos Hablar y Almorzando con Juana tendrán mesas con historias personales, novedades profesionales y temas de alto impacto mediático.

Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff: los invitados

Según detalló Infobae, el sábado a las 21.30, Mirtha Legrand recibirá en eltrece a Alejandro Lerner, quien repasará su extensa trayectoria musical; Sebastián “Pampito” Perelló, Marilú Marini, Marcelo De Bellis y la periodista Guadalupe Vázquez completarán una mesa con perfiles diversos.

En Telefe, a la misma hora, Andy Kusnetzoff estará al frente de PH, Podemos Hablar. Participarán el exfutbolista Maxi López, Georgina Barbarossa, Ingrid Grudke, el periodista deportivo Gastón Edul y Julieta Poggio. La actualidad deportiva y televisiva se combinará con cuestiones personales y rumores que tuvieron fuerte repercusión en redes sociales.

El domingo a las 13.45 será el turno de Almorzando con Juana. Juana Viale recibirá a Leticia Brédice, Hilda Lizarazu, Fabio Di Tomaso, Brian Buley y Gonzalo “El Pela” Romero. Brédice hablará, entre otros temas, de su papel como Susana Giménez en la serie Moria, mientras que Di Tomaso llegará con el regreso de su personaje El Conde en Margarita. Buley, por su parte, presentará su nuevo trabajo cinematográfico.

Con información de Infobae