Los tres árboles frutales clave para fertilizar en septiembre y fortalecer el jardín

Con la llegada de septiembre, los amantes de la jardinería comienzan a planificar modificaciones en sus espacios verdes. El inicio de la primavera marca una etapa de crecimiento y renovación: muchas plantas retoman su ciclo de floración y desarrollo con mayor fuerza. En este contexto, los árboles frutales se presentan como una de las mejores opciones para revitalizar el jardín.

Una gran opción para renovar el jardín

Especialistas señalan que incorporar frutales no solo embellece los espacios, sino que también aporta múltiples beneficios: proveen alimentos frescos y saludables, ayudan a mejorar la calidad del aire y reducen la contaminación. Además, optimizan el área creando un ambiente más agradable y favorecen la biodiversidad, protegiendo al resto de las plantas.

Hay que destacar que los árboles frutales crecerán de acuerdo con el cuidado que reciban. Factores como la nutrición de las raíces, el riego y la exposición solar son determinantes para su desarrollo. En septiembre, mes que marca el comienzo de la primavera, es fundamental fertilizar tres especies de frutales en particular para enriquecerlos y reponer sus nutrientes.

Cada especie requiere atenciones específicas, y este período resulta clave para garantizar un crecimiento saludable. Los expertos recomiendan prestar especial cuidado a la poda, el riego y la fertilización, de modo de fortalecer los árboles y prepararlos para una temporada llena de flores y frutos.

Los tres frutales que conviene fertilizar en septiembre

1. Cítricos (naranjo, mandarino, limonero)

En primavera comienza su período de mayor actividad y es clave aportarles nutrientes ricos en nitrógeno y potasio para fortalecer hojas y frutos. También requieren buen riego y exposición solar directa.

2. Duraznero y ciruelo

Estos frutales de carozo despiertan en septiembre con brotes y flores. Una fertilización equilibrada (con abonos orgánicos o fertilizantes completos) ayudará a mejorar la floración y asegurar una cosecha abundante en verano.

3. Manzano y peral

Los frutales de pepita también necesitan un refuerzo de nutrientes al inicio de la primavera. El aporte de fósforo y potasio favorece la formación de flores y frutos, mientras que el nitrógeno asegura hojas vigorosas

Con información de Terra