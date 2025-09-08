ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo

La planta que atrae la abundancia y es ideal para plantar en septiembre, según el Feng Shui

A lo largo de los años, ganó fama no solo como especie decorativa, sino también como un símbolo de buena suerte y prosperidad económica.

Redacción

Por Redacción

Dónde ubicar el Dolar, según el Feng Shui.

La planta del dinero se convirtió en una de las favoritas para quienes buscan sumar prosperidad al hogar. Además de su belleza y fácil mantenimiento, septiembre es el mes perfecto para plantarla, ya que el clima favorece su crecimiento y fortalece su energía vital, asociada con la abundancia en el Feng Shui.

Su nombre científico es Plectranthus verticillatus, aunque popularmente se la conoce como planta del dólar o planta del valor. A lo largo de los años, ganó fama no solo como especie decorativa, sino también como un símbolo de buena suerte y prosperidad económica.

Cómo cuidarla para que crezca fuerte

Los especialistas en jardinería y Feng Shui recomiendan seguir estos cuidados básicos:

  • Luz natural indirecta: nunca exponerla a sol directo.
  • Riego moderado: entre 2 y 3 veces por semana.
  • Maceta con buen drenaje: para evitar el exceso de humedad.
  • Abono orgánico: ligero, especialmente en primavera y verano.
  • Poda regular: retirar hojas secas para estimular el nacimiento de nuevas ramas.

Dónde ubicar el dólar, según el Feng Shui

Más allá de las creencias, su resistencia y hojas verdes redondeadas la vuelven una opción versátil para decorar interiores, balcones o patios. En Feng Shui, colocar el dólar en el sector sureste de la casa potencia su efecto simbólico de prosperidad y crecimiento.

Este septiembre, quienes elijan plantar la planta del dinero no solo sumarán un detalle natural y fresco en su hogar, sino también la oportunidad de activar energías positivas vinculadas con la abundancia y los nuevos comienzos.


Temas

Feng Shui

fortuna

plantas y jardines

