Las plantas ideales para tu casa según tu fecha de nacimiento, el Feng Shui y la astrología
Según el Feng Shui y la astrología, cada persona tiene una planta que le ayuda a equilibrar la energía, atraer armonía y transformar los espacios del hogar. Descubrí cuál es la tuya según tu fecha de nacimiento.
Las plantas no solo cumplen una función decorativa en el jardín o en los interiores del hogar, sino que también pueden convertirse en aliadas para purificar los ambientes, favorecer el flujo de energía y aportar bienestar personal.
Según tu fecha de nacimiento, esta es la planta que no puede faltar en tu hogar
Cada especie tiene su propia energía y, de acuerdo con la fecha de nacimiento, es posible identificar cuál es la más adecuada para cada persona. Esta relación surge de la combinación entre los principios del Feng Shui y las orientaciones de la astrología, que juntas permiten descubrir qué plantas armonizan mejor con nuestra personalidad y con los espacios que habitamos.
En la actualidad, cada vez más personas buscan crear ambientes que transmitan equilibrio y armonía, y las plantas se vuelven protagonistas de ese proceso. Además de embellecer los rincones del hogar, aportan frescura y se convierten en un recurso clave para transformar la energía de los espacios.
Cuál es la planta que debes tener en el hogar, según tu fecha de nacimiento
- Enero: las personas nacidas en este mes se destacarán por la fortaleza y la constancia, por lo que la mejor planta es el cactus, con la capacidad de sobrevivir en condiciones extremas. Es ideal para quienes no quieren perder tiempo en el riego
- Febrero: las orquídeas serán la mejor opción para tener en casa y que se destacan por la creatividad y sensibilidad
- Marzo: la especie que será perfecta para relajar ambientes y mentes inquietas es la lavanda, que además aportará equilibrio emocional
- Abril: la suculenta echeveria será la mejor opción para tener en tu planta y es que sus formas simétricas y colores, reflejará la estabilidad y el orden; soportando climas secos
- Mayo: la margarita es la mejor planta y que simboliza el optimismo y la amistad
- Junio: los que han nacido en este mes podrán optar por la menta, y entre los beneficios es que estimulará la mente, favorecerá la comunicación y hasta se usará en infusiones
- Julio: la hortensia es la mejor alternativa para tener en el hogar debido a su protección y sensibilidad en su flor luminosa
- Agosto: para aquellas personas nacidas en este mes, el aloe vera es resistente, curativa y que representa la fuerza y la generosidad
- Septiembre: la gardenia es la mejor planta debido a que es aromática y generará armonía en los ambientes
- Octubre: Bambú de la suerte esta especie se caracteriza por ser versátil, colorida y adaptable; siendo ideal para aquellos que se mueven con facilidad
- Noviembre: la mejor planta es la calaeta porque sus hojas son decorativas y que se moverán con luz, transmitiendo calma
- Diciembre: la Poinsettia será la mejor opción para aquellas personas que nazcan en este mes porque es un clásico de las Fiestas de Fin de Año, y simboliza la energía
Comentarios