Lourdes Fernández: la producción del reencuentro de Bandana confirma que mantuvo contacto con ella

Lourdes Fernández generó preocupación en las últimas horas, luego de que su madre se presentará en la Comisaría Vecinal 14B para radicar una denuncia de desaparición. En su declaración, reveló que no mantiene contacto con su hija desde el 4 de octubre.

Sin embargo, Lourdes Fernández se encuentra activa en sus redes sociales e incluso le dedicó un posteo a su madre por el Día de la Madre, el pasado domingo.

La denuncia de su desaparición desencadenó una ola de incertidumbre debido a que la artista se encontraba en plenos preparativos para el show que marca el regreso de Bandana, la recordada girband de los 2000 de la cual formó parte.

Lissa, Lourdes , Valeria y Virginia volverían a unirse en el escenario, en el marco del L.A.T.M. +35, para revivir la energía, la complicidad y el espíritu que las convirtió en un verdadero símbolo del pop nacional.

La cita está programada para el próximo domingo 23 de noviembre.

Según informó el periodista Pablo Montagna, desde la organización y producción del evento confirman que mantuvieron contacto con Lourdes en los últimos días, con el fin de organizar los días de ensayo, fotos, entre otras cosas.