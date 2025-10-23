Quién es Lourdes Fernández, de la recordada banda Bandana

Hay preocupación por el paradero de Lourdes Fernández, luego de que su madre radicara una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B, alertando que se encuentra desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre.

De “Popstars” al Martín Fierro: la historia de Lourdes Fernández, la ex Bandana

La cantante, cuyo nombre real es Cecilia Lourdes Fernández, se hizo conocida al ser una de las integrantes del grupo musical pop Bandana, que surgió del reality show “Popstars” emitido en Telefe en el 2001. Desde su inicio, Lourdes fue la única integrante que permaneció activa durante todas las formaciones de la banda.

La girlband, conformada por Ivonne Guzmán, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha y Lissa Vera, fue una de las más impactantes y recordadas por aquella generación.

Tras la disolución inicial de Bandana en 2004, Lourdes se dedicó de lleno a su carrera solista, destacándose como compositora, bailarina y actriz argentina.

También se desempeñó como conductora en el programa «Mandinga Tattoo», por el que ganó un Martín Fierro.

A pesar de haberle dedicado años a su carrera musical, nunca pudo llegar al éxito al cual llego con Bandana.

En 2016, las cantantes decidieron unirse en un recordado reencuentro de la banda, con giras y presentaciones en el Teatro Gran Rex. Aunque no contó con la participación del ensamble original, ya que Ivonne Guzmán decidió no participar.

Su controversial relación con Leandro García Gómez

La cantante se encontró en el ojo de la polémica por su escandalosa relación amorosa con Leandro García Gómez, a quien denuncio públicamente por violencia de género a fines del 2022.

Con un posteo que compartió en sus redes sociales, Lowrdez mostró imágenes de las supuestas agresiones a mano de su pareja.

Sin embargo, en mayo del 2025 la artista se retractó de su denuncia y pidió disculpas a su ex pareja a través de un posteo que difundió en sus redes sociales.