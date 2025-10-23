Lourdes Fernández denunció a su pareja en 2022 y dejó una frase que conmovió: “El amor no duele”

Lourdes, la ex integrante del grupo musical Bandana, es buscada por la Policía luego de que su mamá haya radicado una denuncia por desaparición, donde también acusó a su pareja, Leandro García Gómez, quien a fines de 2022 fue acusado por la artista de violencia de género, momento en el que expresó en sus redes sociales que “el amor no duele”, dando a entender el calvario que sufrió.

Preocupación por Lourdes Fernández: la ex Bandana está desaparecida y buscan a su expareja

En las últimas horas, la Comisaría Vecinal 14B recibió en la noche del miércoles 22 de octubre un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel López, manifestó no tener contacto con Lourdes desde el 4 de octubre y que desconoce su paradero.

En el escrito, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, también acusó a García Gómez, lo que recordó la denuncia que Lourdes realizó en sus redes sociales y de manera formal ante la Justicia sobre la violencia verbal y física por parte del empresario.

“Estuvimos en pareja desde antes de la pandemia (…). Durante el plazo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, diciéndome que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”, señala parte de la denuncia en aquella ocasión.

Recordó que aquel día los vecinos llamaron a la Policía y que cuando los agentes arribaron hasta el domicilio ella decidió no denunciar para “no perjudicarlo”.

La artista también mencionó cómo fue la noche que la agredió por última vez: “Fui a su departamento. Estuvo todo bien durante días hasta el 23 de noviembre, en donde me comenzó a preguntar con quién había estado en este tiempo. Yo le dije que me había besado con alguien que conocí en una quinta el fin de semana pasado. Él como siempre me comenzó a decir que soy fácil y varias cosas más”

“Cuando se quedó dormido le tomé el dedo para poner su huella en el teléfono. Es ahí que vi mensajes de él con otras mujeres”, destaca el escrito, en el que también se añade que es ahí “cuando me toma del cuello, me pega piñas en todo el cuerpo y me tira por las escaleras. Yo me puse a gritar en el palier del edificio para pedirle que me abra la puerta. En ese momento le pude sacar mi celular”.

Años después, en mayo de 2025, la artista le pidió disculpas públicamente a García Gómez: “Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme”.