Lowrdez de Bandana finalmente reveló la verdad sobre la separación de la banda:»Nos odiábamos»

Lourdes Fernández, simplemente conocida como Lowrdez, visitó el programa de América TV, Noche Al Dente, y finalmente reveló los motivos que llevaron a una de las bandas más populares del pop argentino a separarse.

Lowrdes formó parte del grupo Bandana, formado a través del reality show Popstars, que la unió con Ivonne Guzmán, Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Virginia da Cunha para cantar grandes hits como «Guapas» y «Llega la noche». Tras separarse en su momento de mayor éxito en el año 2004 tuvieron un reencuentro en el año 2016, pero no todas las integrantes regresaron para la vuelta de Banda.

Lowrdes Fernández sobre la separación de Bandana: «No iba más»

Este miércoles la cantante, conductora y compositora conocida como Lowrdes visitó el programa de Fer Dente, Noche al Dente, y habló sobre la separación de la icónica banda de los 2000.

La artista le confesó al conductor e integrante Olga sus comienzos en la banda. “La verdad fui a Bandana para hacer tiempo y no ir a laburar. En ese momento tatuaba y trabajaba de noche para una marca de energizantes. Fue como ‘supermercado o casting’. Y fui solita ahí” explicó Fernández.

“¿Por qué se separó Bandana en su momento?” se animó a preguntar Dente. “Nos odiábamos, igual que ahora… Se tenía que decir y se dijo” respondió picante Lowrdes.

“Viste que dicen que hay que irse de la fiesta cuando están en el mejor momento. Ustedes se bajaron solitas” analizó Fernando por lo que la cantante explicó que fue una simple coincidencia. “En realidad era porque ya llegó un momento. Hacíamos terapia, las cinco, y si escuchás los discos individuales de cada una te das cuenta. Estábamos en el auge de la composición” declaró la ex Bandana.

“¿Y qué sentían? ¿Qué ya no iba más?” indagó el conductor. “Sí, por respeto a la gente, básicamente. Me parece que ahí tenés que dar el mil por mil. No es cambiar de trabajo, sino de ambiente”, sentenció la invitada.

La banda se separó en el año 2004, tan solo 3 años después de haberse conformado Bandana. Tuvo que pasar más de una década para que Valerica, Lourdes, Lisa y Valeria volvieran a juntarse en el escenario. Sin embargo, Ivonne decidió no regresar a dicho encuentro, ya que en la actualidad es vocalista en una de las bandas de cumbia más populares del país, La Delio Valdez.