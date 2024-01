Lourdes Sánchez es semifinalista del Bailando 2023 y se emocionó hasta las lágrimas

La bailarina Lourdes Sánchez es una de las semifinalistas del Bailando 2023, programa conducido por Marcelo Tinelli y emitido por América. Antes de recibir esta gran noticia, el jurado Aníbal Pachano le hizo una devolución por su presentación que hizo llorar a la participante.

«Creo que has sido una reciliente de esta pista. En la vida creo que has hecho muchas cosas interesantes, te has esforzado, es una pareja absolutamente consagrada, más allá de la votación que uno pueda dar» comenzó diciendo el coreógrafo y jurado. «Vale la pena el esfuerzo, Lourdes. Y no importó todo lo que te pasó. ¿Porque sabés qué? Tenés un hijo maravilloso, un marido que te quiere, una familia maravillosa» continuó.

En ese momento la participante comenzó a llorar, mientras las cámaras enfocaban a su hijo de 7 años quién se encontraba en la tribuna.»No puedo creer que siga estando acá, parada en esta pista, y hoy con mi hijo ahí, siete años, mirándome bailar, que para él yo soy su campeona, me dice» comentó emocionada Sánchez.

«Formé acá esta familia hermosa. Siempre me quieren poner una mochila, ‘ser la mujer de…’. Y no tengo la culpa de haberme enamorado acá, de tu productor. Trabajo mucho, muy duro, hace muchos años. Y soy muy feliz haciendo lo que hago, yo no me creo nada de lo que me dicen, de lo malo. Dejo que pase, será problema del que lo dice. Yo soy muy feliz, amo a mi familia. Te amo, Pablo» dijo la bailarina hablando con Tinelli, mientras le dedicaba unas palabras a su marido Pablo «El Chato» Prada.

La participante tiene una larga trayectoria en el reality conducido por Marcelo Tinelli. Ingresó al programa en el año 2008 y desde entonces ha participado de varias ediciones, incluyendo las de 2017 y 2019, en las cuales fue finalista.

¿Quiénes quedaron como finalistas del Bailando?

En una noche emotiva, 8 parejas compitieron en la pista del Bailando para obtener su lugar en las semifinales del certamen.

Las parejas que compitieron fueron Noelia Marzol, Tuli Acosta, Brian Sarmiento, Yeyo de Gregorio, Alexis “el Conejo” Quiroga, Lourdes Sánchez, Luciano “El Tirri” y Anabel Sánchez. Pero solo 4 parejas lograron consagrarse semifinalistas.

Las dos primeras participantes en ser salvadas por el jurado fueron Lourdes Sanchez y Tuli Acosta, ambas por decisión unánime. Luego, las otras dos parejas semifinalistas fueron elegidas por el voto de la gente: Noelia Marzol quedó seleccionada con un 26,9% de los votos, mientras que «El Conejo» Quiroga lo hizo con un 23,4% de los votos.

La gran final será el lunes 29 de enero.