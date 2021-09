Video: Virginia Da Cunha habló de la etapa más oscura de Bandana y contó que quisieron echarla

En 2001, a raíz de su participación en el reality PopStar, Virginia Da Cunha, Lissa Vera, Ivonne Guzmán, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi fueron elegidas para formar parte de Bandana. Sin embargo, a 20 años del inicio de ese proyecto que la catapultó a la fama, Virginia dio un duro testimonio.

De chica, ella soñaba con bailar. Pero se había presentado en muchos castings de comedia musical sin éxito y, ante la presión de sus padres, se anotó en una carrera universitaria. Finalmente, la convocatoria al reality logró que cambiara su suerte.

"Al principio fue un sueño cumplido", señaló. Pero esta sensación no se mantuvo: "llegó un punto en el que dejé de disfrutar. Sufrí todas las enfermedades que nunca había tenido, porque era una adolescente que de repente se convirtió en mujer y nosotras no teníamos ni voz ni voto".

Además señaló que la imagen que mostraba públicamente no coincidía con lo que sentía. "Creo que el fracaso que yo siento fue no haber sido feliz, a partir del primer año que me dijeron que me querían echar del grupo" reveló la artista, que actualmente tiene 40 años, en una charla que brindó en un evento de un banco.

Y reveló que sus compañeras sentían lo mismo, motivo por el que lo plantearon en la sesión de terapia que tenían cada semana. “Llegamos a esa terapia y de algún modo todas estábamos sufriéndolo por igual. Nos dimos cuenta que no dábamos más y que no podíamos suspender esa mentira”.

Por eso, todas las integrantes se pusieron de acuerdo para disolver la banda. "Cinco mujeres dijimos basta, no les importó ese éxito, buscábamos otro tipo de éxito, a partir de ahí discerní de lo qué se trataba de un verdadero éxito y bueno, fui por eso" manifestó la mujer, que continuó su carrera como cantante solista, DJ y conductora de televisión.

En 2016, cuando se cumplieron 15 años desde la formación de Bandana, Virginia, Lourdes, Valeria y Lissa volvieron a juntarse, pero Ivonne no quiso formar parte del proyecto.

-CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.-