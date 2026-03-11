Lucas, ex de Luana de GH, publicó un descargo tras el careo: “Me enteré de infidelidades”

Lucas Izzi, ex novio de la participante de Gran Hermano Luana Fernández, publicó un descargo en sus redes sociales tras el polémico “derecho a réplica” y dio su versión de los hechos. En un video de más de seis minutos de duración, el joven confesó que su malestar se debe a una serie de engaños que descubrió mientras su novia estaba dentro de la casa.

El empresario publicó el video poco después de su ingreso a la casa de Telefe, explicando que para él “no se trataba solo de juego”, sino que realmente estaba afectado por lo sucedido con su pareja.

Lucas Izzi explicó su enfrentamiento con Luana en Gran Hermano: “No era un show”

«Lamentablemente, todo lo que ocurrió en desgracia para mí es verdad. No es un show, no está armado, no es un speech», aseguró Izzi, quien estuvo en pareja con Luana por al menos seis años. «Me terminé enterando explícitamente de infidelidades previas a la casa. Cosas de hace dos o tres años atrás», reveló.

Para Lucas, el ingreso de Luana al reality le terminó “por abrir los ojos” sobre cosas que pasaron durante su relación, como las infidelidades que le echó en cara. Sin embargo, también mencionó por qué no cortó con ella antes: «Invertí mucho tiempo en esta relación, por la familia, por los perros, por el gato… y terminás hecho mierda».

Además, justificó su decisión de confrontarla en vivo en lugar de dar notas a la prensa: «Yo las cosas te las digo de frente. Necesitaba desahogarme y darle un cierre a este capítulo en mi vida. No podía esperar meses a que ella saliera».

Por último, y a pesar de lo dicho antes, le dejó un mensaje de apoyo a su ex pareja: «Le deseo lo mejor de corazón a Luana. Espero que pueda ser feliz y cumplir su sueño, no le guardo rencor».