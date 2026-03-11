Derecho a Réplica debuta en Gran Hermano: la tensa confrontación entre Luana y su ex

La participante Luana Fernández vivió uno de los momentos más impactantes dentro de Gran Hermano, convirtiéndose en la primera jugadora en enfrentarse al “Derecho a Réplica” en Argentina, una nueva herramienta que el Supremo inauguró en su casa.

El DAR nació en Gran Hermano Italia y sirve para que personas del “afuera” puedan defenderse de los dichos o cosas que los jugadores exponen dentro de la casa.

Días atrás, Luana Fernández generó una polémica al anunciar el fin de su relación durante “un stream”, argumentando que “no quería pensar en lo que él hiciese sin ella presente”. Ante esto, la producción de Gran Hermano dispuso un ‘derecho a réplica’ para que Lucas pudiera confrontarla en un cara a cara y cerrar el vínculo frente a las cámaras.

Cómo fue el careo entre Luana y su ex, Lucas

La tensión creció cuando Luana ingresó al SUM y notó algo preparado especialmente para ella. Sin embargo y para su sorpresa, la imagen de Lucas fue la que apareció en el centro, quien desde el minuto cero le hizo saber que no ingresaba para una charla de amigos.

«Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas», inició. «Me pareció súper poco valiente hacerlo con dos argumentos que usaste. El primero fue que me dejabas el camino abierto a mí para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera. Y el segundo, que no te querías sentir mal si te llegaba a pasar algo en la casa», reclamó.

«Eso no es amor, Luana. Te cagaste en la persona que te bancó en todas, que desde el minuto uno te apoyó en todas tus locuras… Te ayudé en todos los problemas en los que te has metido», fulminó el invitado.

Mientras Luana le pedía a su ex no exponer sus cosas privadas y trataba de poner el foco sobre el juego, Lucas fue contundente al explicar que no le importaba el reality, sino lo que había pasado previo a su ingreso: «Vos elegiste hacer público esto. Me humillaste ante un montón de personas… ¿No te acordás cuando vino a entrenarnos el chico ese a casa? ¿Te acordás? Comienza con L… Hace 7 u 8 meses teniendo una vida paralela».

«Esto se acabó acá. Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte”, cerró Lucas antes de desvanecerse.

Luana Fernández cruzó a Gran Hermano por lo sucedido

Ante el enfrentamiento, la participante estalló en furia contra Gran Hermano, preguntando el porqué de la situación: «¿Por qué me expusieron así adelante de todos? ¿Parte del programa es hacerme quedar como una mierda cuando hay cosas internas que nadie tiene por qué saber? No entiendo por qué tienen que mezclar mi vida personal, es algo privado, no para exponer de esa manera».

Pero el Big mantuvo su postura, señalándole que fue ella quien expuso la situación en primer lugar e invitandola a abandonar la casa si eso es lo que quiere: «Tuvo su derecho a réplica, es parte del programa. Y parte del programa también es que, si te querés ir, siempre está esa posibilidad. Las puertas están abiertas para todos«.