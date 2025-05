Luciana Elbusto contó todos los detalles de su relación con Diego Brancatelli: “Yo lo esperaba”

Luciana Elbusto decidió contar públicamente los detalles de su relación con el periodista Diego Brancatelli, en medio de un escándalo que involucró la filtración de conversaciones privadas. En el programa Sálvese Quien Pueda, conducido por Yanina Latorre, Luciana Elbusto expresó su dolor y vergüenza tras el impacto que tuvo el escándalo en su vida personal y familiar.

Los detalles de la relación entre Luciana Elbusto y Diego Brancatelli

“Cuando me robaron el celular, me sacaron plata del banco, me pasaron un montón de cosas. No tengo dudas de que esto fue para Diego. Yo nunca hubiese filtrado una conversación de ese nivel. Lloro porque siento vergüenza de mi familia”, afirmó.

Según relató, siempre buscó proteger la intimidad de su vínculo con Brancatelli, cuidando cada detalle para evitar que la situación se hiciera pública. “Yo lo cuidé mucho, en cada detalle para que esto no se filtrara. Él sabe que yo jamás lo filtraría”, aseguró, dejando en claro que no fue su intención exponer las conversaciones.

Sin embargo, decidió romper el pacto de silencio que mantenían, al sentir que su imagen estaba siendo perjudicada. “Estaba quedando en un papel horrible donde nadie quiere meterse en una pareja, pero tampoco nadie entra donde no te dejan entrar”, explicó.

Elbusto también confesó que su relación con Brancatelli estaba marcada por un profundo cariño, aunque no definió con claridad si estaba enamorada. “Hemos tenido nuestras conversaciones, nuestras charlas, yo no sé qué quería de su vida. Era una relación en la que yo lo quiero mucho y no hubiese querido que todo esto explote”, señaló. Además, destacó que nunca le impuso ultimátums: “Si me decía que lo espere, yo lo esperaba”.