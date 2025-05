Volvió a hablar Verónica Franco, ex de Diego Brancatelli, y dio explosivos detalles: «Gritos e insultos»

Verónica Franco, expareja de Diego Brancatelli, reveló que la separación del periodista contuvo gritos e insultos, en medio de una fuerte polémica tras conocerse el vínculo con Luciana Elbusto, en una relación paralela a su matrimonio con Cecilia Insinga.

En cuanto se conoció el affaire de cinco años de Brancatelli, Franco señaló que su relación, de seis años con él, concluyó por una infidelidad con Insinga. Ahora añadió que en el tramo en que descubrió el romance fuera de la pareja, comenzó a pedir explicaciones que no fueron correspondidas.

Verónica Franco, ex de Diego Brancatelli: «El que es infiel, es infiel»

Verónica Franco, expareja de Diego Brancatelli y conductora de Crónica TV, afirmó que se enteró del romance con la reportera Cecilia Insinga de TN, por redes sociales: “Me di cuenta por unos tweets que él subía a su cuenta y arrobaba a Cecilia y nunca entendí por qué lo hacía”.

“Nunca lo reconoció. Obviamente que empecé a pensar y pedir explicaciones de qué pasaba, ante una negativa de la situación. La respuesta fueron los gritos e insultos, desmerecer y desestimar lo que preguntaba”, añadió Franco.

No obstante, Verónica intentó retomar su vínculo: “Yo quería recuperar la relación cuando él me planteó que se quería separar y fue de un día para el otro. Empecé a entender que era por ella. El que es infiel, es infiel. Acá hubo una cuestión de mentiras y engaños que no fue grata”.

“Lo de ahora no me sorprendió para nada -el patrón que él sigue- está comprobado. Si vos conocés a una persona y comenzás una relación cuando está en pareja ¿Cuánto va a tardar en que te pase lo mismo?”.

Verónica Franco, ex de Diego Brancatelli, habló de Luciana Elbusto

Asimismo, al ser consultada por Luciana Elbusto- la nueva tercera en discordia- Verónica Franco, ex de Diego Brancatelli razonó: “Quizás quiso que la relación se conozca y que haya llegado a un punto de hartazgo” y añadió: “Nunca más hablé con él. Me fui del departamento con una ruptura bastante complicada en donde hubo discusiones por el tema de los perros y las cosas”.

“Él se quedó con todo. Se lo reclamé, le dije que le iba a mandar una carta documento y se rio de mí en la cara como si eso fuera imposible. Después me contaron que me había engañado con varias personas”, concluyó.

NA