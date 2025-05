María Belén Ludueña, pareja de Jorge Macri, habló luego de llorar al aire en El Trece: «Me sensibilicé»

La periodista María Belén Ludueña sostuvo que se encuentra “desbordada” entre la campaña política de su marido Jorge Macri y la búsqueda “de ser mamá”, luego de haber llorado durante una entrevista al jefe de Gobierno de la Ciudad.

En principio, la periodista explicó: “Me sensibilicé. En lo personal, estoy pasando un momento especial. Seguramente a muchas mujeres les pasa lo mismo y tal vez, me sensibilicé más de la cuenta”.

Qué dijo María Belén Ludueña luego de llorar al aire en El Trece

Ante su apretada agenda y el “desborde” emocional, María Belén Ludueña sostuvo: “Estoy haciendo un programa de tele, por lo que estoy muy feliz. También estoy en medio de una campaña que son difíciles y duras de este lado. Hoy se me mezclaron varias cosas”.

“En el camino de los medios de comunicación, decidí abrirme y contar algo que algunos ya sabían, estoy en esa búsqueda de ser mamá. Estoy un poco como desbordada también. Me ganaron mis emociones y no pasó nada. Me parece que es algo personal y cuando lo ví, me pregunté por qué me pasó esto”.

“Soy yo. Los que me conocen saben. Mi mamá, ahora, me pregunta ‘¿Por qué hija, otra vez?’. Estas cosas también le duelen a ella y a los que me conocen. También es parte de cómo soy y que me cuesta un montón controlar mis emociones. Es lo que le puede pasar a muchas personas que están en la casa”, concluyó la comunicadora.

María Belén Ludueña habló de la renuncia de Evelyn Von Brocke a “Mujeres Argentinas”

Evelyn Von Brocke renunció a “Mujeres Argentinas”, después del cruce al aire con la conductora María Belén Ludueña, quien se enojó por las preguntas incómodas que le hizo a Roberto García Moritán en el programa.

En ese contexto, María Belén habló en “Infama” y aclaró que a pesar de la pelea al aire, había un buen clima laboral: “Nos llevábamos todas bien, estábamos todas bien y dijo que renunciaba. A mí me parecía que hacía buenos aportes al programa. Tenía un espacio bastante destacado, pero dijo que no, que lo va a pensar”.

