Luciana Salazar apuntó contra Ana Rosenfeld: “Es ilegal”

En medio de una fuerte batalla legal en donde Luciana Salazar lucha por el reconocimiento paterno por parte de Martín Redrado hacia su hija, que nació a través de un proceso de vientre subrogado, la modelo negó que la madre biológica fuera la subrogante y señaló que sería “ilegal”.

La palabra de Luciana Salazar

Luego de que la abogada Ana Rosenfeld relacionara a la subrogante con la biología de la menor, Salazar apuntó: «Ella nunca habló de madre biológica porque sabe que la madre biológica soy yo. Acá la madre subrogante no quiere decir que sea la madre biológica. De hecho, la madre subrogante nunca, y está prohibido en Estados Unidos, puede tener algo de ADN de la criatura, de la persona que engendra. Es ilegal».

«Mi hija es mi hija, tiene mi ADN. De hecho, hace poco tuve que hacerle un montón de trámites y demostrar mi ADN en el consulado italiano para que pueda ser también italiana, más allá de su ciudadanía americana, entonces imaginate si tiene la ciudadanía italiana gracias a mí es porque es mi hija biológicamente sin lugar a dudas«, añadió “Luli”.

Al retomar sobre la letrada, la modelo explicó: «Calculo que Ana -Rosenfeld– se confundió porque dijo que -la subrogante- me había demandado y no es así. En un momento intimó a que se bajen sus datos porque me habían pasado un estudio de la clínica con sus datos y yo lo subí así -en redes sociales-. Pero nunca hubo juicio, ni se llegó a demandar porque nunca se notificó nada”.

«Creo que Ana se confundió con otro hecho que ocurrió con la agencia de las subrogantes donde hubo una filtración de mis datos, no de la subrogante. Allí se negoció conmigo para que no les haga juicio», remató Salazar.

Además, la modelo redactó un comunicado en redes sociales en donde solicita que se respete la identidad de la menor y enfatizó respecto a que la nena es su hija biológica.

El posteo de Luli Salazar