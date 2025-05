Luciano Castro le pidió casamiento a Griselda Siciliani: la respuesta sorpresa de la actriz de «Envidiosa»

Griselda Siciliani habló sobre la posibilidad de casamiento con Luciano Castro y contó cómo llevan su relación, a casi un año de haber oficializado su noviazgo y después de numerosas polémicas. Qué respondió la protagonista de «Envidiosa» sobre dar el «sí».

Luciano Castro le pidió casamiento a Griselda Siciliani: la insólita respuesta de la actriz de «Envidiosa»

Griselda Siciliani, la protagonista de la serie «Envidiosa» de Netflix, habló ante los micrófonos de «Desayuno Americano«, el programa que conduce Pamela David en América, y reveló un secreto que dejó a más de uno con la boca abierta.

Siciliani contó que Luciano Castro le propuso matrimonio: «Me propuso mil veces. No es de las cosas que mas ilusión me da en la vida» comentó la actriz. Luego confesó que ella le remarca a su pareja que «si no es de verdad sí, si no hay que firmar nada sí», dejando en claro que por el momento no desea contraer matrimonio.

Vale destacar que hace unos días se oficializó el divorcio de Luciano Castro con su exesposa Sabrina Rojas, con quien estuvo casada por seis años y que es la madre de sus dos hijos.

¿Cómo es hoy la relación de Griselda Siciliani y Luciano Castro?

En la nota que le realizaron a Griselda Siciliani para «Desayuno Americano«, también se habló de otros temas, como por ejemplo el por qué no viven juntos con Luciano Castro. Ante esta pregunta, ella respondió: «No me gusta. No es algo que disfruto».

Ante el asombro del movilero, la expareja de Adrián Suar mencionó: «No nos parecemos mucho, somos muy diferentes en esas cuestiones. Nos reímos mucho de nuestras diferencias» remarcó Siciliani, demostrando que, aunque ambos piensen distinto, mantienen una buena relación.