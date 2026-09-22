Luis Miguel anunció su Tour 2027: ¿vuelve a la Argentina y qué se sabe de las fechas?

Luis Miguel confirmó su regreso a los escenarios con una nueva gira mundial para 2027. El anuncio despertó inmediatamente la expectativa entre sus fanáticos argentinos, aunque por ahora el cantante no reveló las ciudades ni las fechas que formarán parte del tour.

Luis Miguel vuelve a los escenarios. Después del enorme impacto de su última gira internacional, el cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente el “Luis Miguel Tour 2027”, una noticia que rápidamente generó una pregunta entre sus fanáticos locales: ¿volverá a presentarse en la Argentina?

El “Sol de México” confirmó el nuevo proyecto a través de sus redes sociales con una imagen en la que simplemente puede leerse “Tour 2027”. Por el momento, no acompañó el anuncio con un cronograma de conciertos ni precisó cuáles serán los países incluidos en el recorrido.

Por eso, hasta este martes 22 de septiembre no existe una fecha oficialmente confirmada de Luis Miguel en Argentina para 2027. Tampoco se anunciaron estadio, productora, precios de entradas ni fecha de venta.

¿Luis Miguel viene a la Argentina en 2027?

La posibilidad genera especial expectativa por la relación que el artista mantiene con el público argentino, pero todavía habrá que esperar el anuncio del calendario oficial del Tour 2027.

Medios internacionales que informaron sobre el regreso, entre ellos Infobae y ¡Hola!, coinciden en que Luis Miguel todavía no dio a conocer fechas ni ciudades. Por lo tanto, cualquier supuesto recital en Buenos Aires que circule antes de la publicación del cronograma debe tomarse con cautela.

El antecedente reciente, sin embargo, explica por qué Argentina aparece rápidamente entre los destinos esperados por sus seguidores. Durante su anterior gira, el cantante tuvo una convocatoria extraordinaria en Buenos Aires.

En 2023 realizó diez conciertos agotados en el Movistar Arena y posteriormente regresó al país. En 2024 ofreció una cena-show en La Rural y recitales en el Campo Argentino de Polo. Buenos Aires también fue elegida para el tramo final de aquella extensa gira, con nuevas funciones que volvieron a despertar una enorme demanda de entradas.

Ese antecedente permite considerar a la Argentina como un mercado relevante dentro de sus últimas giras, pero no equivale a una confirmación de que el país estará incluido en el Tour 2027.

Luis Miguel Tour 2027: qué se sabe hasta ahora

El anuncio fue breve y cuidadosamente diseñado para generar expectativa. No hay por ahora información oficial sobre cuándo comenzará la gira, qué países recorrerá ni cuándo saldrán las entradas a la venta.

La confirmación llega después del fenómeno generado por su regreso a los escenarios en 2023, cuando inició una extensa gira después de varios años alejado de los grandes tours.

Su vuelta provocó una fuerte demanda en diferentes países de América y Europa, con numerosas funciones agotadas y nuevas fechas agregadas.

Precisamente por la expectativa alrededor de su regreso, conviene prestar atención únicamente a los canales oficiales. En septiembre, incluso antes de que Luis Miguel anunciara formalmente el Tour 2027, la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) había advertido sobre la comercialización de entradas falsas para supuestos conciertos del artista en 2027. En ese momento, las fechas promocionadas no figuraban en los canales oficiales.

De ídolo juvenil a una de las grandes voces de la música latina

Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan, Puerto Rico, y desarrolló prácticamente toda su carrera artística en México. Su historia con la música comenzó muy temprano: tenía apenas 11 años cuando lanzó su primer disco, Un sol.

Lo que inicialmente parecía el surgimiento de un ídolo adolescente terminó convirtiéndose en una carrera de más de cuatro décadas.

A lo largo de los años transitó por el pop, las baladas y las rancheras, pero uno de los momentos decisivos llegó con Romance, publicado en 1991. El proyecto recuperó clásicos del bolero y acercó ese repertorio a nuevas generaciones.

Luego llegaron Segundo romance, Romances y Mis romances, consolidando una etapa fundamental de su trayectoria.

Canciones como “Ahora te puedes marchar”, “La incondicional”, “Hasta que me olvides”, “Suave” y “Culpable o no” se convirtieron, además, en algunos de los grandes clásicos de su repertorio.

Cuándo se conocerían las fechas del Tour 2027

Ese es ahora el dato más esperado. Luis Miguel confirmó primero la gira y dejó pendiente el anuncio del itinerario, por lo que habrá que esperar las próximas comunicaciones oficiales para conocer los países y ciudades elegidos.

Para los fanáticos argentinos, la expectativa tiene un antecedente fuerte: Buenos Aires ocupó un lugar destacado en su anterior gira y registró múltiples funciones con entradas agotadas. Sin embargo, por ahora, el regreso de Luis Miguel a la Argentina en 2027 sigue sin confirmación oficial.