Luis Ventura desafió a Jorge Rial a que le compre una casa a su hija Morena

El gesto de Jorge Rial de manifestarse amigo de Luis Ventura, pese a los pleitos judiciales y los cruces mediáticos, exaltaron al presidente de Aptra al extremo de desafiarlo en vivo con una sugerente frase.

“Ya que soy tan amigo tuyo, ¿te puedo hacer un pedido público?”, arrancó Luis Ventura, panelista de A la Tarde, arrodillado en el centro del estudio y dedicándole un fuerte mensaje a Jorge Rial.

Cuál fue el pedido que le hizo Luis Ventura a Jorge Rial

Cabe recordar que Jorge Rial hizo declaraciones en los medios y afirmó que las cosas entre ellos están muy bien, pese a que están enfrentados en la Justicia. “Nunca me voy a enojar con el gordo. No lo van a lograr. Ni él lo va a lograr puteando… No le tengo bronca a Luis. Lo quiero”, afirmó el conductor.

Tras los dichos del periodista de C5N, Ventura miró a cámara y exclamó: «Jorge, ya que soy tan amigo tuyo, ‘¿te puedo hacer un pedido público?’. Alguna vez me dijiste que cuidara a tus hijas, me lo dijiste en un camarín…».

«Hoy te quiero pedir por Morena Rial, por tu nieto, comprale una casa. Comprá una casa, ponela a nombra tuyo, que los impuestos se van a pagar. Y si no te gusta, la casa te queda, pero dale un techo, dale un techo a tu familia«, siguió el periodista.

Al finalizar, Ventura remarcó que la situación de Morena es delicada. «Dales un poco de amor, es tu hija, es tu nieto», concluyó.