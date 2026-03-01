Luna de Sangre 2026: a qué hora es y dónde se podrá ver el eclipse total de este martes

El calendario astronómico ya tiene marcada una de sus citas más espectaculares. La madrugada del martes 3 de marzo de 2026, el cielo ofrecerá un despliegue visual único: un eclipse lunar total.

Este evento permitirá que el satélite natural de la Tierra adquiera una tonalidad rojiza profunda, un fenómeno conocido popularmente como «Luna de Sangre».

A diferencia de los eclipses solares, este suceso no representa ningún riesgo para la salud visual, por lo que podrá disfrutarse a simple vista, sin necesidad de filtros o equipos costosos, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

¿Cuándo y dónde se podrá observar el eclipse?

La alineación perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna será visible en gran parte del globo, aunque no con la misma intensidad en todas partes:

Regiones privilegiadas (Fase de Totalidad): América del Norte, Centroamérica y el sector oeste de Sudamérica podrán ver la Luna completamente roja. Del otro lado del océano, el este de Asia y Australia también serán testigos durante su noche local.

América del Norte, Centroamérica y el podrán ver la Luna completamente roja. Del otro lado del océano, el este de Asia y Australia también serán testigos durante su noche local. Observación parcial: En el resto de Sudamérica y Asia Central, el eclipse se percibirá únicamente de forma parcial; es decir, solo una fracción de la Luna entrará en la sombra terrestre.

En el y Asia Central, el eclipse se percibirá únicamente de forma parcial; es decir, solo una fracción de la Luna entrará en la sombra terrestre. Sin visibilidad: Los habitantes de Europa y África no tendrán la oportunidad de presenciar este fenómeno en ninguna de sus etapas.

El secreto detrás del color rojizo

La respuesta de por qué la Luna se vuelve roja reside en la atmósfera de nuestro planeta. Durante la totalidad, la Tierra bloquea la luz solar directa, pero los bordes de nuestra atmósfera actúan como una lente que filtra y desvía los rayos.

Este proceso dispersa las ondas de luz azul y permite que solo las ondas de luz roja lleguen a la superficie lunar. Básicamente, la Luna se ilumina con el reflejo de todos los amaneceres y atardeceres que ocurren simultáneamente en la Tierra. Esta fase de rojo intenso tendrá una duración estimada de una hora.

Un evento imperdible hasta 2028

Los eclipses lunares totales son poco frecuentes debido a la inclinación de la órbita lunar. Tras el evento de marzo de 2025, esta cita de 2026 es la última gran oportunidad para los entusiastas, ya que el siguiente fenómeno de estas características no llegará hasta finales de 2028.

Si bien en agosto de 2026 habrá otro eclipse, será apenas parcial, lo que resalta la importancia de buscar horizontes despejados y alejarse de la contaminación lumínica este martes para disfrutar de la «Luna de Sangre».