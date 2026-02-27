Los motivos por los que la NASA aplazó hasta el 2028 el regreso del ser humano a la superficie de la Luna

La decisión de trasladar nuevamente el cohete SLS y la cápsula Orión de Artemis II al edificio de ensamblaje en el Centro Espacial Kennedy surge tras la determinación de la NASA de retirar plataformas recién colocadas en la plataforma de lanzamiento ante la inminencia de fuertes vientos en la Costa Espacial. Esta medida se adoptó mientras los equipos continuaban debatiendo la mejor forma de abordar un fallo identificado en el sistema de suministro de helio, una situación que, de acuerdo con la NASA, ha puesto en pausa el esperado lanzamiento del regreso humano a la superficie lunar.

Según informó la NASA y recogió la prensa internacional, el fallo en el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete SLS forzó la interrupción de los preparativos habituales del lanzamiento. Los ingenieros de la agencia estadounidense consideraron imprescindible devolver el conjunto SLS-Orión al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB, por sus siglas en inglés), con el objetivo de analizar en profundidad el origen del problema técnico y ejecutar las reparaciones necesarias.

El programa Artemis, que prevé devolver astronautas a la Luna tras más de cinco décadas, ha sufrido con este incidente un contratiempo que afecta el cronograma original, cuyo despegue preliminar estaba establecido para marzo, apuntó la NASA en sus comunicados. Los equipos técnicos ahora centran sus esfuerzos en organizar el desplazamiento terrestre del cohete, un trayecto de aproximadamente 6,4 kilómetros dentro del Centro Kennedy, cuya duración se estima en varias horas y cuya ejecución depende también de las condiciones meteorológicas predominantes.

La NASA sostiene que la rápida reacción para preparar el retiro del cohete y la nave representa una oportunidad para proteger la ventana de lanzamiento alternativa en abril, siempre que el análisis de los datos, la solución al defecto con el helio y la reprogramación de las tareas permitan mantener esta opción viable. El seguimiento detallado de las próximas jornadas resultará determinante para confirmar o ajustar esa previsión, publicó la agencia.

El traslado de los vehículos espaciales al hangar es necesario tras detectarse un inconveniente en el transporte del helio, indispensable para presurizar los sistemas del cohete durante diferentes fases del lanzamiento. De acuerdo con la información recogida por la NASA, la tripulación designada para Artemis II, compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch —todos de la NASA—, junto al especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, permaneció durante días en cuarentena según los protocolos para vuelos tripulados, hasta que la noche del 21 de febrero abandonó el aislamiento y se mantiene en Houston a la espera de novedades sobre la evolución de los trabajos técnicos.

El medio oficial de la NASA comunicó también que en los próximos días organizará un encuentro con la prensa para informar en detalle sobre el desarrollo de las reparaciones, las implicancias del fallo en el suministro de helio y la actualización de la hoja de ruta del vuelo de prueba Artemis II.

La histórica misión Artemis II figura como el primer viaje tripulado hacia la Luna desde el final del programa Apolo, clausurado en 1972 tras los vuelos que marcaron los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado. El plan para Artemis II, tal como detalló la NASA, prevé un vuelo de diez días que acercará a los astronautas seleccionados a la órbita lunar, en un proyecto conjunto entre la agencia estadounidense y la Agencia Espacial Canadiense.

El contratiempo actual implica la revisión y, eventualmente, sustitución de componentes asociados al sistema de helio, así como pruebas exhaustivas para certificar que tanto el cohete SLS como el módulo Orión se encuentran en condiciones óptimas para soportar las exigentes operaciones de lanzamiento y vuelo rumbo al satélite natural. La NASA subraya que la seguridad y el éxito de la misión dependen del estricto cumplimiento de cada etapa de verificación técnica antes de dar luz verde al regreso humano a la Luna en la nueva era Artemis.