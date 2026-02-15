Eclipse solar del 17 de febrero: dónde y a qué hora ver el «Anillo de Fuego» en la Patagonia

El calendario astronómico de 2026 arranca con un fenómeno espectacular: el eclipse solar anular del próximo martes 17 de febrero.

Este evento, apodado popularmente como “anillo de fuego”, se produce cuando la Luna no logra cubrir por completo el disco solar, dejando un borde brillante que parece un aro de luz incandescente.

¿Se podrá ver el eclipse solar del 17 de febrero desde la Patagonia?

Si bien la franja de anularidad total (donde el anillo se ve perfecto) cruzará principalmente el océano Antártico, la Patagonia argentina tendrá una posición privilegiada para observar el fenómeno de forma parcial:

Sur de Argentina: En las localidades más australes de la región, el oscurecimiento máximo estimado llegará al 40% .

En las localidades más australes de la región, el oscurecimiento máximo estimado llegará al . Isla Rey Jorge: Será uno de los puntos con mayor visibilidad, alcanzando un 83% de cobertura solar a las 10:12 hora local.

Será uno de los puntos con mayor visibilidad, alcanzando un de cobertura solar a las 10:12 hora local. Punta Arenas (Chile): El Sol se cubrirá apenas un 5% sobre las 21:08, justo durante el atardecer patagónico.

La ciencia detrás del resplandor

El motivo por el cual no habrá oscuridad total es la distancia de la Luna. El martes, nuestro satélite estará en su apogeo (el punto más lejano a la Tierra), lo que lo hace ver un 1,1% más pequeño que el Sol. Al no taparlo del todo, se genera la antumbra, esa sombra que permite disfrutar del anillo luminoso. La fase máxima de este resplandor durará apenas 2 minutos y 20 segundos.

Debido a que el eclipse cruza zonas remotas y deshabitadas de la Antártida, la NASA todavía no ha confirmado una transmisión en vivo por los desafíos de conectividad. Para quienes intenten verlo desde el sur del continente, es vital recordar que no se debe mirar directamente al Sol sin filtros certificados (norma ISO 12312-2), ya que los daños en la retina pueden ser permanentes.