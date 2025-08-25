Este lunes se confirmó el fallecimiento de la actriz española, que participó en grandes éxitos de televisión y cine. Enterate acá la causa del deceso y su legado artístico.

Luto en el cine español: falleció la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Verónica Echegui murió este domingo 24 de agosto a los 42 años de edad. La actriz española falleció debido a un cáncer. Se encontraba internada hace varios días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Su carrera artística comenzó en 2006, con la serie Yo soy la Juani, que le otorgó un gran reconocimiento. Luego protagonizó obras teatrales, programas de televisión y series de plataformas. En 2022, la actriz ganó el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba.

En cine participó en películas como: Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, Katmandú, un espejo en el cielo y El patio de mi cárcel.

Su última participación fue en A muerte, una serie cómica española que promocionó en sus redes sociales en junio de 2025. Luego, la actriz se corrió del ojo público, ya que se encontraba transitando esta dura enfermedad.

Fue pareja del actor Alex García durante 13 años y se separaron en 2023. Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, nació el 16 de junio de 1983 y dejó un legado en el mundo del espectáculo de España.

Tragedia en «Emily en París»: murió un miembro del equipo y se suspendieron las grabaciones

Este fin de semana se informó el fallecimiento de un integrante del equipo de grabación de «Emily en París«. Se trata de Diego Borella, asistente de grabación, que tenía 47 años. El hombre murió el 21 de agosto en Venecia, Italia, mientras se grababa una de las últimas escenas de la nueva temporada de la serie.

El elenco se encontraba grabando la quinta temporada de la comedia en el histórico Hotel Danieli. Allí, Borella se desplomó frente al equipo técnico. A pesar de la rápida llegada de la asistencia médica, no lograron salvarle la vida.

Según medios italianos, el hombre habría sufrido un infarto fulminante. El encargado de anunciarlo fue un portavoz de Paramount Television Studios: «Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora de Emily in Paris. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles».

La muerte del asistente de grabación provocó una pausa en las grabaciones de la serie. Aunque, el medio Il Messaggero confirmó que el sábado 23 de agosto, dos días después del suceso, se reanudó el rodaje.