En el barro es la serie estrenada recientemente en Netflix que es furor en Argentina y top 10 en varios países del mundo. Se trata de un spin-off de “El Marginal”, la exitosa producción argentina que marcó un antes y un después en la ficción carcelaria.

La trama se centra en la vida de las presidiarias y las gemelas (Carmina y Daiana) son del bando de «La Zurda«, quien está al frente de una red de prostitución y contendio sexual digital realizado por las internas y vendido al público.

Quiénes son las gemelas que acompañan a “La zurda” en la serie de Netflix “En el barro”

Carmina y Daiana Gonella son jóvenes técnicas audiovisuales de Santa Fe que fueron al casting de casualidad y hoy celebran una experiencia que las sorprendió. Nunca imaginaron que pasarían de su Santa Clara de Saguier natal a ser parte de una producción de Netflix.

Su vida estaba enfocada en el detrás de escena hasta que un mensaje inesperado cambió el rumbo. “Nosotras no somos actrices. Llegamos al casting porque un compañero de un amigo nos avisó que buscaban gemelas en Buenos Aires. Justo el día anterior habíamos renunciado a nuestro trabajo y estábamos sin nada. Dijimos: ‘lo hacemos para divertirnos’”, contaron.

Cómo fue el casting de las gemelas de «En el barro», la serie que es furor en Netflix

El proceso fue tan repentino como increíble. Mandaron unas fotos sin saber para qué proyecto era, y al poco tiempo les pidieron un casting grabado. “Recién ahí nos dijeron que era para un spin-off de El marginal. Nos dieron la escena: éramos dos gemelas presas que tenían que pelearse entre ellas. Como somos muy tímidas, nos daba vergüenza actuar frente a la otra. Nos filmamos, pero la que no actuaba miraba para otro lado”, recordaron entre risas.

A las semanas recibieron el llamado: habían quedado seleccionadas. “Cuando mandamos las fotos no sabíamos ni para qué era. Fue una sorpresa muy grande. Nunca pensamos que íbamos a quedar”, confesaron.

Pese a no tener formación en actuación, se adaptaron rápido al ritmo del rodaje. “Siempre lo vivimos muy tranquilo, porque todo se fue dando de manera orgánica. El equipo y las actrices nos hicieron sentir supercómodas, nos integraron enseguida y aprendimos mucho de cada persona con la que compartimos”, destacaron.

El aprendizaje, dicen, fue tanto artístico como personal. “Somos muy críticas con todo, y con nosotras mismas, el doble. Pero tratamos de recordar que siempre intentamos dar lo mejor. Hoy vemos escenas y decimos: ‘esto lo haríamos distinto’, pero es parte del proceso de aprendizaje”.

Verse por primera vez en pantalla en un éxito audiovisual

El impacto de verse en pantalla fue otro capítulo aparte. “Nos reíamos porque nos llegaban muchos mensajes y era raro vernos en televisores ajenos. Es muy loco. Pero a la vez lo tomamos con calma, tratamos de disfrutarlo y de aprender”, aseguraron.

Hoy, lejos de definirse como actrices, Carmina y Daiana valoran la oportunidad como una experiencia única. “Nosotras somos técnicas audiovisuales, estudiamos para estar detrás de cámara. Esto se dio por casualidad, pero lo vivimos con mucha gratitud. Nos odiamos menos de lo que pensamos que nos íbamos a odiar trabajando juntas, así que algo bien hicimos”, concluyeron con humor.