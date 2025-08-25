La plataforma de streaming renueva su catalogo semana tras semana. Conocé acá cuáles son los estrenos de Netflix de la última semana de agosto.

Netflix: todos los estrenos de la plataforma desde el lunes 25 hasta el domingo 31

En las últimas horas, Netflix dio a conocer la lista de estrenos para la última semana de agosto. La plataforma anunció nuevas películas y series. También se renueva el catalogo con nuevas temporadas de sus producciones.

Los estrenos de Netflix desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto 2025:

Lunes 25 de agosto: Kill Tony: Mayhem at Madison Square Garden

Martes 26 de agosto: Con amor, Meghan (temporada 2)

Miércoles 27 de agosto: Planeta Solteros: Una aventura en Grecia

Miércoles 27 de agosto: Katrina: Contra viento y marea

Miércoles 27 de agosto: Este maldito fútbol fantasy

Miércoles 27 de agosto: Christopher: Una vida maravillosa de verdad

Jueves 28 de agosto: El club del crimen de los jueves

Jueves 28 de agosto: Detective Barbie (temporada 2)

Jueves 28 de agosto: El hombre del norte

Jueves 28 de agosto: Millonario

Jueves 28 de agosto: Maa

Viernes 29 de agosto: Los desenredos del amor

Viernes 29 de agosto: Dos tumbas

Viernes 29 de agosto: Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar

Sábado 30 de agosto: Enfermos de amor

Domingo 31 de agosto: WWE Clash at the Castle – Evento en vivo 15:00 (hora de Argentina)

Quiénes son las gemelas que acompañan a “La zurda” en la serie de Netflix “En el barro”

En el barro es la serie estrenada recientemente en Netflix que es furor en Argentina y top 10 en varios países del mundo. Se trata de un spin-off de “El Marginal”, la exitosa producción argentina que marcó un antes y un después en la ficción carcelaria.

La trama se centra en la vida de las presidiarias y las gemelas (Carmina y Daiana) son del bando de «La Zurda», quien está al frente de una red de prostitución y contenido sexual digital realizado por las internas y vendido al público.

Carmina y Daiana Gonella son jóvenes técnicas audiovisuales de Santa Fe que fueron al casting de casualidad y hoy celebran una experiencia que las sorprendió. Nunca imaginaron que pasarían de su Santa Clara de Saguier natal a ser parte de una producción de Netflix.

Su vida estaba enfocada en el detrás de escena hasta que un mensaje inesperado cambió el rumbo. “Nosotras no somos actrices. Llegamos al casting porque un compañero de un amigo nos avisó que buscaban gemelas en Buenos Aires. Justo el día anterior habíamos renunciado a nuestro trabajo y estábamos sin nada. Dijimos: ‘lo hacemos para divertirnos’”, contaron.

A las semanas recibieron el llamado: habían quedado seleccionadas. “Cuando mandamos las fotos no sabíamos ni para qué era. Fue una sorpresa muy grande. Nunca pensamos que íbamos a quedar”, confesaron.