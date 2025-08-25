En las últimas horas se conoció el fallecimiento de un miembro del equipo de la reconocida serie de Netflix. Conocé acá el motivo del deceso y cómo continúan las grabaciones.

Tragedia en «Emily en París»: murió un miembro del equipo y se suspendieron las grabaciones

Este fin de semana se informó el fallecimiento de un integrante del equipo de grabación de «Emily en París«. Se trata de Diego Borella, asistente de grabación, que tenía 47 años. El hombre murió el 21 de agosto en Venecia, Italia, mientras se grababa una de las últimas escenas de la nueva temporada de la serie.

El elenco se encontraba grabando la quinta temporada de la comedia en el histórico Hotel Danieli. Allí, Borella se desplomó frente al equipo técnico. A pesar de la rápida llegada de la asistencia médica, no lograron salvarle la vida.

Según medios italianos, el hombre habría sufrido un infarto fulminante. El encargado de anunciarlo fue un portavoz de Paramount Television Studios: «Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora de Emily in Paris. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles».

La muerte del asistente de grabación provocó una pausa en las grabaciones de la serie. Aunque, el medio Il Messaggero confirmó que el sábado 23 de agosto, dos días después del suceso, se reanudó el rodaje.

Hasta el momento, ni Netflix ni la producción de la serie han emitido comentarios oficiales sobre el suceso. La quinta temporada de Emily en París llegará el 18 de diciembre 2025.

Tragedia en «Emily en París»: ¿Quién era Diego Borella, el hombre que falleció en el set de grabación?

Diego Borella falleció el pasado 21 de agosto, tras sufrir un infarto en el set de grabación de la quinta temporada de «Emily en París«.

El hombre era asistente de grabación en la reconocida serie de Netflix. Oriundo de Venecia, se había formado en Roma, Londres y Nueva York. Su carrera abarcó no solo la industria audiovisual, sino también la literatura. En los últimos meses se había dedicado a escribir poesía, cuentos infantiles y relatos de hadas

Su repentina muerte ha generado consternación en la industria italiana y entre sus colegas, ya que era considerado un profesional respetado y polifacético.

Netflix: todos los estrenos de la plataforma desde el lunes 25 hasta el domingo 31

En las últimas horas, Netflix dio a conocer la lista de estrenos para la última semana de agosto. La plataforma anunció nuevas películas y series. También se renueva el catalogo con nuevas temporadas de sus producciones.

Los estrenos de Netflix desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto 2025: