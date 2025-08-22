En las últimas horas, la celebridad española compartió en sus redes sociales su estadía en Bariloche y en otros puntos de Argentina. Mirá las imágenes acá.

Clara Galle, la estrella española de Netflix, se enamoró de Bariloche: las fotos

La actriz Clara Galle visitó Bariloche y diversos puntos turísticos del país. La joven de 23 años, oriunda de España, participó en varios éxitos de Netflix en los últimos años: protagonizó la saga de películas juveniles A través de mi ventana y la serie española Olympo, que se estrenó en 2025. Además, actuó en el videoclip Tacones Rojos, de Sebastián Yatra.

La celebridad española tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram. En esta red social, publicó varias fotos de su viaje por Argentina. La visita al país la realizó junto a su amiga Carla, que también se puede ver en las postales.

En la descripción de la publicación escribió: «Fotos de Argentina💙 El viaje con mi mejor amiga Carla. Dos elfitas comiendo rico y viendo paisajes idílicos. Qué linda la gente acá!!!!!!!!!!🐥»

En esta imagen, se la puede ver sonriendo mientras sostiene un alfajor, en la reconocida calle Mitre de la ciudad barilochense.

También posó con la Cordillera de los Andes de fondo. Además, visitó los diferentes lagos de la zona y los paisajes increíbles del lugar.

Clara también aprovechó de probar la tradicional comida argentina. Junto a su amiga Carla, degustaron unas ricas empanadas de carne.

Otro punto turístico que visitó en su paso por Argentina fue Caminito, en el barrio de La Boca. La actriz recorrió las calles del lugar y compartió su paseo por las tradicionales casas pintorescas del sitio.

De qué trata “Olympo”, el drama de Netflix que muestra el mundo secreto del deporte

La serie española “Olympo” es un thriller dramático que se centra en el mundo del deporte de élite y los sacrificios que conlleva alcanzar la gloria, y que actualmente es una de las producciones más vista de Netflix. La plataforma agregó hace un puñado de semanas este drama adolescente, que no tardó en trepar posiciones en el top 10 de reproducciones en la Argentina.

La trama de Netflix sigue a un grupo de jóvenes atletas de alto rendimiento que viven y entrenan en un centro de élite llamado “Olympo”. Este lugar, que a primera vista parece un paraíso para el desarrollo deportivo, esconde una serie de secretos, presiones y oscuras ambiciones.

La historia explora temas como la obsesión por la perfección, la salud mental de los deportistas, la competencia feroz, el uso de sustancias prohibidas y las relaciones tóxicas que pueden surgir en un ambiente de tanta exigencia. Los protagonistas se ven envueltos en una espiral de intriga y peligro mientras luchan por sus sueños y por sobrevivir a las duras reglas de “Olympo”.

Es una serie que busca mostrar la cara menos visible y más cruda del deporte de alta competición, donde los límites éticos a menudo se difuminan en la búsqueda de la victoria.