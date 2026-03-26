Madonna fue confirmada para la segunda temporada de The Studio: su gran regreso a la pantalla

Madonna, reconocida mundialmente como la Reina del Pop, confirmó su participación en la segunda temporada de The Studio, la serie satírica creada y protagonizada por Seth Rogen.

Se trata de un regreso significativo para la artista, que vuelve a la actuación luego de varios años alejada de la pantalla.

Rodaje en Venecia y locaciones icónicas

La producción se trasladó a Italia para avanzar con la filmación de la nueva temporada. En los últimos días, el equipo fue visto en Venecia, donde se desarrollan parte de las grabaciones.

Según trascendió, se utilizaron locaciones emblemáticas como el Hotel Gritti Palace, ubicado cerca del Gran Canal, y el Palazzo del Cinema, sede histórica del Festival de Cine de Venecia.

Un elenco con figuras destacadas

Además de Madonna, la serie contará con la participación de:

Michael Keaton

Julia Garner

Donald Glover

También regresan los actores del elenco original:

Bryan Cranston

Kathryn Hahn

Ike Barinholtz

Chase Sui Wonders

El guiño a “Like a Virgin” que se volvió viral

En medio del rodaje, Madonna volvió a ocupar el centro de la escena al recrear, junto a Julia Garner, una de sus escenas más icónicas: la de “Like a Virgin”.

La secuencia fue filmada en las góndolas de Venecia y generó repercusión entre fanáticos y medios.

Una serie con antecedentes fuertes

The Studio llega a su segunda temporada luego de haber sido reconocida en los premios Emmy, donde obtuvo 13 estatuillas.

La nueva entrega apuesta a sostener ese nivel con un elenco ampliado y nuevas historias.

Un regreso con impacto

La participación de Madonna marca su regreso formal a la actuación desde sus últimas apariciones a comienzos de los años 2000.

En un contexto donde las plataformas buscan contenidos con figuras de alto impacto, su incorporación suma expectativa a una serie que ya logró posicionarse entre las más comentadas.