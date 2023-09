Majo Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, recomendó el libro de Silvina Luna: «Me sensibiliza mucho»

Majo Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, habló con la prensa en la puerta de su casa. «Me duele en el alma lo que le pasó a Silvina Luna», afirmó.

Favarón comparó la pérdida de la actriz con la partida de un familiar suyo: «A Ezequiel (hermano de Silvina) no lo conozco. Ojalá algún día pueda sentarme con él, pienso mucho en él, que ha quedado solo. Yo perdí un ser querido y la gente festeja, hay una locura social muy grande».

«Leí el libro de Silvina, me sensibiliza mucho, no lo terminé todavía. Vi las similitudes de los que le sucedió a la madre con lo que le sucedió a ella», agregó la mujer.

En otro tramo de la entrevista a los movileros de distintos canales de televisión, Favarón descartó la posibilidad de mudanza: «Pasa mucha gente por la noche y gritan cosas. No nos asusta pero no me siento cómoda, igual no pensamos mudarnos».

Al ser consultada por la situación económica de ella y Lotocki, Favarón respondió que está alquilando los equipos de estética que tienen y que ya vendió uno de ellos. «Estudiamos psicoanálisis«, reveló la mujer.

Por último, criticó a las pacientes de su marido que hasta hace poco tiempo se hacían tratamientos con él y hoy lo critican: «Hay muchas pacientes de Aníbal que las he visto hace un mes en el consultorio y hoy las veo en la televisión. Dijeron muchas cosas, pero tienen que probarlo. Gabriela Trenchi sabía muy bien el procedimiento que se iba a hacer».

Rechazaron el pedido de detención de Aníbal Lotocki

La Justicia rechazó el pedido de detención contra Aníbal Lotocki. La denuncia la había hecho el actor uruguayo Raphael Dufort. Lo había acusado por tentativa de homicidio luego de ser operado.

Actualmente Lotocki está con una condena no firme por lesiones graves en otros cuatro casos y quedó en el ojo de la tormenta tras la muerte de Silvina Luna.