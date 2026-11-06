Maluma prepara su regreso a la Argentina: la nueva señal que sorprendió a sus fanáticos

Maluma volvió a despertar la expectativa de sus fanáticos argentinos con una nueva y llamativa señal sobre su posible regreso al país. Después de compartir mensajes en sus redes sociales que mencionaban a Buenos Aires y Córdoba, el cantante colombiano sorprendió con carteles luminosos en pleno microcentro porteño, una acción que alimentó las especulaciones sobre futuros conciertos.

Según informó Noticias Argentinas, las pantallas exhibieron la frase “Loco x Volver a Buenos Aires”, el mismo mensaje que el artista había utilizado días atrás para generar expectativa entre sus seguidores. La campaña coincide con los preparativos de su próxima gira internacional, prevista para 2027 y 2028.

Maluma sorprendió con carteles luminosos en Buenos Aires: qué significan las nuevas pistas

La expectativa comenzó cuando Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, compartió imágenes en sus redes sociales con mensajes dedicados especialmente a dos ciudades argentinas: Buenos Aires y Córdoba.

Las publicaciones incluían las frases “Loco x Volver a Buenos Aires” y “Loco x Volver a Córdoba”, que rápidamente despertaron la ilusión de sus seguidores.

Sin embargo, la campaña no quedó limitada a las redes sociales. En los últimos días, un carrito cargado de merchandising oficial del cantante y golosinas recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora, la aparición de pantallas luminosas en el microcentro porteño sumó una nueva señal a la estrategia promocional.

Aunque todo apunta a un posible regreso del colombiano a los escenarios argentinos, todavía no existe una confirmación oficial de fechas, estadios ni venta de entradas.

Cuándo podría volver Maluma a la Argentina: qué se sabe de su gira mundial 2027

El regreso de Maluma a la Argentina podría concretarse durante 2027 o 2028, años en los que el artista tiene previsto realizar una nueva gira internacional.

En agosto de 2026, la productora argentina Fenix Entertainment anunció un acuerdo estratégico global con el cantante para desarrollar y producir su próximo tour.

La compañía estará a cargo de la estrategia internacional de la gira, lo que refuerza las expectativas sobre la posibilidad de que Argentina forme parte del recorrido.

Sin embargo, por el momento Buenos Aires y Córdoba no tienen conciertos confirmados oficialmente.

Loco x Volver: la nueva etapa musical de Maluma

La campaña promocional está vinculada con Loco x Volver, el séptimo álbum de estudio del artista colombiano, lanzado en mayo de 2026.

El disco reúne 14 canciones y combina distintos estilos musicales, entre ellos reggaetón, vallenato, salsa, merengue, dancehall y rap.

El proyecto también incluye colaboraciones con artistas como Ryan Castro, Grupo Frontera, Arcángel, Beéle, Lenny Tavárez y Justin Quiles.

Además, en septiembre Maluma presentó Agua, una colaboración con Shakira que volvió a reunir a los dos artistas colombianos después de éxitos como Chantaje y Clandestino.

Mientras avanza con esta nueva etapa musical, el cantante continúa alimentando la expectativa por su regreso a los escenarios internacionales.

Por ahora, los mensajes en las calles de Buenos Aires son la señal más reciente de un posible desembarco en Argentina. Sus seguidores deberán esperar el anuncio oficial para conocer las fechas y los lugares de los conciertos.