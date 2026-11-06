Budín de naranjas hecho en casa: húmedo, esponjoso y muy aromático

Lista de Ingredientes manteca / mantequilla: 200 gr azúcar: 300 gr ralladura de naranja: 2 o 3 unidades jugo de naranja: 80 ml huevos: 5 harina 0000: 230 gr polvo de hornear: 8 gr sal: 1/4 cdita.

Preparación

Derretir la manteca y dejarla enfriar. Rallar las naranjas y frotar con el azúcar.

En el bol (puede ser batidora) coloca el azúcar y los huevos. Batir un minuto. Sumar la manteca y seguir batiendo, también el jugo. Por último integrar la harina con el polvo de hornear y sal.

Poner en budinera de 26/28 cm enmantecada y enharinada. Llevar a horno pre calentado a 180° C

por 35/40 minutos aproximadamente.

Sacar, dejar enfriar y decorar con glasé hecho con 300 g de azúcar impalpable + jugo de 1/2 o 1 limón.