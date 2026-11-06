Budín de naranjas hecho en casa: húmedo, esponjoso y muy aromático
El desayuno o merienda ideal. Una receta muy fácil de hacer sugerencia de @miriambuffa.
Budín de naranjas hecho en casa: húmedo, esponjoso y muy aromático
El desayuno o merienda ideal. Una receta muy fácil de hacer sugerencia de @miriambuffa.
Lista de Ingredientes
manteca / mantequilla: 200 gr
azúcar: 300 gr
ralladura de naranja: 2 o 3 unidades
jugo de naranja: 80 ml
huevos: 5
harina 0000: 230 gr
polvo de hornear: 8 gr
sal: 1/4 cdita.
Preparación
Derretir la manteca y dejarla enfriar. Rallar las naranjas y frotar con el azúcar.
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En el bol (puede ser batidora) coloca el azúcar y los huevos. Batir un minuto. Sumar la manteca y seguir batiendo, también el jugo. Por último integrar la harina con el polvo de hornear y sal.
Poner en budinera de 26/28 cm enmantecada y enharinada. Llevar a horno pre calentado a 180° C
por 35/40 minutos aproximadamente.
Sacar, dejar enfriar y decorar con glasé hecho con 300 g de azúcar impalpable + jugo de 1/2 o 1 limón.
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