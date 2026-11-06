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Yo Como

Budín de naranjas hecho en casa: húmedo, esponjoso y muy aromático

El desayuno o merienda ideal. Una receta muy fácil de hacer sugerencia de @miriambuffa.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Budín de naranjas hecho en casa: húmedo, esponjoso y muy aromático

El desayuno o merienda ideal. Una receta muy fácil de hacer sugerencia de @miriambuffa.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

manteca / mantequilla: 200 gr

azúcar: 300 gr

ralladura de naranja: 2 o 3 unidades

jugo de naranja: 80 ml

huevos: 5

harina 0000: 230 gr

polvo de hornear: 8 gr

sal: 1/4 cdita.

Preparación

Derretir la manteca y dejarla enfriar. Rallar las naranjas y frotar con el azúcar.

En el bol (puede ser batidora) coloca el azúcar y los huevos. Batir un minuto. Sumar la manteca y seguir batiendo, también el jugo. Por último integrar la harina con el polvo de hornear y sal.

Poner en budinera de 26/28 cm enmantecada y enharinada. Llevar a horno pre calentado a 180° C
por 35/40 minutos aproximadamente.

Sacar, dejar enfriar y decorar con glasé hecho con 300 g de azúcar impalpable + jugo de 1/2 o 1 limón.


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