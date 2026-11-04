¿Maluma vuelve a la Argentina en 2027? Los mensajes que anticipan posibles shows en dos ciudades

Maluma volvió a despertar la ilusión de sus fanáticos argentinos. El cantante colombiano compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales que apuntan a un posible regreso a Buenos Aires y Córdoba, dos ciudades que podrían formar parte de su próxima gira mundial, prevista para 2027 y 2028.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el artista utilizó la frase «Loco x Volver» para dejar pistas sobre sus futuros destinos. La campaña también llegó a las calles porteñas, donde un carrito con merchandising oficial y golosinas sorprendió a quienes circulaban por la ciudad.

Maluma dejó pistas sobre sus próximos shows en Buenos Aires y Córdoba

La expectativa comenzó cuando el colombiano publicó imágenes con las inscripciones «Loco x Volver Buenos Aires» y «Loco x Volver Córdoba», que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

A las publicaciones se sumó una particular acción promocional: un carrito con productos oficiales de Maluma recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por el mismo mensaje.

Aunque todavía no se anunciaron fechas ni lugares para los conciertos, las señales alimentaron las versiones sobre un posible regreso del cantante a los escenarios argentinos.

Cuándo podría volver Maluma a la Argentina

El artista prepara una nueva gira internacional para 2027 y 2028, que estará vinculada con su último álbum de estudio, Loco x Volver.

En agosto, la productora argentina Fenix Entertainment anunció un acuerdo estratégico global con Maluma para desarrollar y producir el tour, que recorrerá distintos mercados internacionales.

Por el momento, no hay fechas confirmadas para Buenos Aires ni Córdoba, ni información oficial sobre la venta de entradas.

Cómo será la nueva gira de Maluma

El recorrido internacional acompañará el lanzamiento de Loco x Volver, su séptimo álbum de estudio, publicado en mayo de 2026.

El disco incluye 14 canciones que combinan reggaetón, vallenato, salsa, merengue y otros ritmos latinos, además de colaboraciones con Ryan Castro, Grupo Frontera, Arcángel, Beéle y otros artistas.

En septiembre, Maluma también estrenó «Agua» junto a Shakira, una nueva colaboración entre los colombianos después de éxitos como Chantaje y Clandestino.

Mientras se espera el anuncio del calendario oficial, Buenos Aires y Córdoba ya aparecen entre las ciudades mencionadas por Maluma, una señal que mantiene en alerta a sus seguidores argentinos.