Mauro de Survivor Expedición Robinson contó la dura historia de su padre: «Tenía otra familia y cuando se enteró que soy gay me abandonó»

Hace semanas atrás comenzó Survivor Expedición Robinson, el nuevo reality de Telefe y algunos jugadores ya comienzan a tomar protagonismo. Ese es el caso de Mauro Guarnieri, un empleado administrativo de 43 años, quien contó su triste historia de abandono y aceptación.

Mauro y su complicada historia familiar: «Cuando se enteró que yo era gay, decidió no tener más relación conmigo»

El jugador de Expedición Robinson se abrió con sus compañeros y decidió contarles un poco sobre su compleja historia familiar. «Mi mamá me crió sola. Cuando tenía 15 años, nos enteramos de que mi papá tenía otra familia» comenzó contando Mauro.

«Sin embargo, decidí que eso no me importaba y lo seguí viendo. Pero cuando se enteró que yo era gay, él decidió no tener más relación conmigo. Fue muy duro» contó el jugador, conmovido. Sin embargo, también destacó que es aunque no tiene una relación con su padre, si es muy cercano con el resto de su familia, con quien tiene una muy cercana relación.

«Tengo a mi madre, a mi hermana, dos sobrinas, mi cuñado y dos tías. Nos juntamos los fines de semana, nos hablamos todos los días. El contacto es constante, llego al trabajo y aviso que llegué. Los extraño pero sé que me apoyan» le dijo a sus compañeros de Survivor.

Es esta relación tan linda con su familia lo que le esta jugando en contra a Mauro, ya que los extraña mucho y se encuentra muy angustiado por ese motivo.

“Me quebré, pasé de pensar que tenía una vida aburrida y ahora la extraño; extraño a mi familia y valoro mucho cuanto me apoyan, esta experiencia me hizo valorarlos más. Esto ya me superó un montón, no soy tan fuerte como pensaba” dijo el empleado administrativo, haciendo creer a sus compañeros que dejaría el programa.

Sin embargo, Malvina fue la eliminada del programa y Mauro decidió no abandonar el certamen. Debido a esto, muchos televidentes aseguraron que el jugador contó su historia como estrategia, para ganarse la simpatía del concejo tribal.