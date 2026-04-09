Nicole Neumann y Manu Urcera desmintieron los rumores de separación con una foto en familia

En medio de fuertes rumores de separación, Nicole Neumann y Manu Urcera decidieron responder de manera indirecta pero contundente: una historia en Instagram donde se los ve entrenando juntos que desactivó las versiones de crisis.

La modelo y el corredor compartieron una imagen desde el gimnasio donde se los ve entrenando en familia y acompañó la publicación con una frase clara: “Acá, entrenando en familia”.

El gesto no pasó desapercibido y fue interpretado como una respuesta directa a las versiones de ruptura que circularon en las últimas horas.

De dónde surgieron los rumores de crisis

Las versiones de separación fueron impulsadas por el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró tener información confirmada sobre una supuesta ruptura.

“No voy a decir si ella o él, pero cuando le escribí me contestó el saludo y cuando le pregunté directamente esto me dejó de responder. Reitero, a mí me la dan confirmada”, sostuvo.

Además, redobló la apuesta:

“La información que tengo que dar a esta hora es que Nicole Neumann y Manu Urcera están separados”.

El periodista también agregó que la crisis sería profunda:

“Me cuentan desde uno de los entornos que no pudieron superar una crisis fuerte y hasta el momento no me hablan de terceros en discordia”.

Incluso, aseguró que la pareja ya no conviviría:

“Me dicen que ya no están viviendo juntos bajo el mismo techo”.

“Intentaron salvar la pareja pero no pudieron. Ojalá no sea definitivo y vuelvan, porque hacen una pareja espectacular”, concluyó.

Las fotos que pusieron en duda la versión de separación

Frente a estas versiones, Nicole eligió no hacer declaraciones formales, pero sí enviar un mensaje claro desde sus redes.

En la imagen publicada, se la ve en primer plano, mientras que Manu Urcera aparece entrenando detrás, en un clima cotidiano y relajado.

Pero no fue el único gesto: el propio Urcera también compartió una imagen en sus redes sociales entrenando junto a Nicole, reforzando la idea de que la pareja sigue unida.

Una desmentida sin palabras (pero contundente)

Con estos movimientos en redes, Nicole Neumann y Manu Urcera lograron poner en duda los rumores sin necesidad de declaraciones públicas.

Lejos de confirmar una crisis, ambos mostraron una escena de vida cotidiana compartida, lo que para muchos funciona como una desmentida implícita.

Por ahora, la pareja mantiene el silencio, pero las publicaciones parecen haber sido suficientes para bajar la tensión y llevar tranquilidad a sus seguidores.