Nicole Neumann revela por qué mantiene en secreto el rostro de su hijo Cruz Urcera

El verano 2026 en Punta del Este tiene a Nicole Neumann como una de sus figuras centrales. En una charla íntima con la Revista GENTE, la modelo y empresaria hizo un balance de su presente, marcado por el éxito de sus proyectos personales y una maternidad que hoy vive con prioridades renovadas.

Entre los flashes de José Ignacio, Nicole Neumann se sinceró sobre el tema que más consultan sus seguidores: la privacidad de su hijo menor, Cruz Urcera.

El motivo por el que Nicole Neumann no muestra la cara de Cruz Urcera

A diferencia de sus experiencias previas, la exposición del pequeño Cruz Urcera ha sido un tema de debate en sus redes sociales. Según explicó Nicole a GENTE, la decisión de no mostrar el rostro del bebé responde a un cambio de época y a una toma de conciencia sobre los riesgos actuales.

«Las redes son un tema delicado y a veces peligroso«, señaló la modelo, subrayando que la postura fue consensuada en pareja. Aunque reconoce que existen seguidores ansiosos por conocer al pequeño, Nicole enfatizó la importancia de priorizar su rol como padres: «No tenemos planificado que haya una presentación. Va a pasar cuando pase o no«, sentenció, dejando en claro que no hay una fecha establecida para el fin del misterio.

«Baby proof» al máximo: la diferencia de criar a un varón para Nicole Neumann

Tras la crianza de sus tres hijas adolescentes (Indiana, Allegra y Sienna), la llegada de un hijo varón transformó la dinámica del hogar de los Urcera-Neumann. Nicole confesó estar «enamoradísima» de esta nueva etapa, aunque admitió que la energía de Cruz le exige un nivel de atención diferente.

La modelo relató a la fuente citada que, mientras con sus hijas nunca tuvo que preocuparse por la seguridad de los objetos decorativos, con el pequeño Cruz debieron adaptar la casa al nivel «baby proof» total. «Con el gordo no podemos dejar nada«, comentó entre risas, remarcando que, pese a los años de experiencia, los miedos y la «obsesión» ante temas como la salud y la fiebre siguen intactos.

Prioridades y futuro: ¿Se suma Nicole Neumann al mundo del streaming?

Con la mira puesta en marzo 2026, Neumann se encamina a un año de nuevos desafíos profesionales, aunque bajo una premisa innegociable: su salud mental y el bienestar de sus hijos. «Estoy mucho más selectiva. Primero están mis hijos y mi salud mental, abajo de eso viene el trabajo«, aseguró.

Respecto a su futuro en los medios, Nicole descartó la posibilidad de sumarse a formatos de competencia como MasterChef, pero dejó la puerta abierta a una tendencia que entusiasma incluso a sus hijas: el streaming. «Eso me copa. Por ahí me animo«, adelantó sobre lo que podría ser su gran desembarco digital en los próximos meses.