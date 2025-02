Lali Espósito se refirió a los agravios de Javier Milei contra María Becerra: «es un delirante»

La artista Lali Espósito habló con Puro Show sobre las publicaciones difamatorias del presidente Javier Milei en contra de su una de sus colegas . María Becerra se refirió en la Fiesta de la Confluencia a la falta de accionar del gobierno para combatir los incendios en la Patagonia, lo que desató los agravios del libertario.

Lali Espósito sobre Javier Milei: «Tenía tanto para decir sobre lo que pasa en el país y se pone a mencionarme a mí»

Lali Espósito se refirió a los nuevos comentarios que hizo el presidente Javier Milei sobre ella y su colega María Becerra. En una reciente entrevista con Esteban Trebuq, el libertario volvió a referirse a la cantante como «Ladri Depósito», además, compartió un meme donde se ve a María Becerra «llevándose la plata de los neuquinos».

En una entrevista con Puro Show, Espósito defendió a la cantante. «La banco a muerte a María Becerra, una laburante, una número uno. Récord de gente de gente que la va a ver, una capa, hoy es su cumple y la quería saludar», expresó la artista durante la tarde de miércoles.

«Antes que artistas somos personas, somos ciudadanos y además artistas. Es espantoso, está muy mal que eso pase. Yo soy respetuosa, es raro que me saquen de mis casillas, mi madre me retaría y me diría ‘¿no te enseñe nada?», siguió.

Sobre el presidente refiriéndose a ella nuevamente, la cantante dijo: «Al pedo, porque tenía tanto para decir el señor presidente, están pasando tantas cosas que es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí».

«Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera. Se dicen falacias y cosas violentas. Pero bueno, estamos en una época en la que se va con eso, con discursos de odio, con formas que no están buenas y bueno, no son mis formas, si voy a dar una opinión la voy a dar con la mejor«, agregó.

También comentó sobre el meme de Becerra que compartió Milei y fue contundente: «Es un delirante, hablé con María por su cumple y es una campeona también. Cuando te pasa algo así te limitas a estar tranquilo, a entender porque el otro necesita decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta».

Por último, cerró con un contundente: «Hay que hacer terapia negrito».