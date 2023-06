Mar Lucas habló por primera vez de su relación con Rusherking: qué dijo

La influencer española Mar Lucas Vilar se refirió por primera vez a su relación con Rusherking. Desde hace unas semanas son vinculados sentimentalmente.

La cantante le concedió una entrevista a la mexicana Paola Sossa y allí se refirió al tema. A principios de junio, Mar fue vista junto a Rusherking durante la estadía del cantante argentino en España.

«De momentos somos amigos«, dijo Mar Lucas, con una sugerente sonrisa.

«Hay rumores de que andas con Rusherking. Yo estuve stalkeando y de repente salías de un concierto con una chamarra muy similar a la de él. ¿Andas con él? ¿No andas con él?», le consultaron a la española.

«No, no, somos amigos, nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y ya», señaló la influencer.

«¿Y por qué no hay algo más? ¿Hace falta el ramo de rosas y la historia de película? ¿Qué hace falta para darle el sí?«, quiso saber la mexicana.

«No, no sé. De momento somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho… Él me da muchos consejos en la música, porque lo admiro un montón y es un artista increíble. Me da muchos consejos, me ayuda mucho en la música. Y nada, muy bien», cerró Mar Lucas.

El increíble parecido de Mar Lucas con La China Suárez

Rusherking se separó hace pocos meses de Eugenia «La China» Suárez. Ahora el artista parece que volvió a encontrar el amor. Se trataría de una influencer española.

El cantante estuvo de viaje por Europa y en España se mostró muy cercano a Mar Lucas, una joven influencer a quien todos tildaron como la supuesta nueva novia de Rusher.

La joven se dedica a la música y al modelaje pero en redes sociales llamó la atención el parecido de la instagramer con La China Suárez.