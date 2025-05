¿Maradona es Milei?: Dalma Maradona cruzó al Gordo Dan por «usar a su papá políticamente»

En medio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se desató otro escándalo que involucra al diez. Tras los dichos de Verónica Ojeda, quién dijo que «tiene dudas» sobre si «le hubiese gustado o no Milei a Diego», el Gordo Dan aseguró que «Maradona es Milei» y Dalma Maradona salió a cruzarlo. «Tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está pero, ¡qué te voy a hablar de respeto!», tuiteó la hija del astro.

Dalma Maradona apuntó contra el influencer libertario Gordo Dan: «lo que vos haces está mal y lo sabés»

El escándalo se desató tras una entrevista que brindó Verónica Ojeda, con quién Diego tuvo una relación de más de ocho años, donde habló sobre el apoyo de su hijo, Diego Fernando, hacia al actual presidente. “Quiere conocer a Milei, es fanático”, reveló en A24. “Aunque no lo crean hay un Maradona fanático de Milei, la motosierra y demás”, aseguró.

Sobre la opinión que hubiera tenido el futbolista sobre el actual presidente, Ojeda respondió con poca seguridad. “Yo no sé si le hubiese gustado o no Milei a Diego, tengo dudas. Porque Diego era guerrillero, o sea, le gustaba pelear, enfrentar a las personas. No sé… Tengo dudas. Ahora me van a decir de todo, de todos lados; no importa, yo tengo mis dudas todavía, ojo. Eso lo instalaron, que Diego en vida no hubiese querido a Milei, pero no se sabe”, contestó.

Los dichos de la expareja de Maradona se viralizaron rápidamente y el tuitero libertario Daniel Parisini, mejor conocido como «el Gordo Dan» aprovechó la ocasión para publicar un falso afiche de campaña donde se ve al diez junto con el presidente. «Maradona es Milei», lee la imagen publicada en X.

Esto no le gustó nada a Dalma, la hija mayor del deportista fallecido. “¿Qué hacés? Sacá eso ya”, respondió a la publicación. “Dalma, mi fuente es Verónica Ojeda. Yo le creo todo porque ella lo conocía más que nadie. Háblenlo entre ustedes y lleguen a un acuerdo”, aclaró la figura de Carajo.

«Vos lo que hacés es usar la imagen de mi papá políticamente, aprovechándote de que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos haces está mal y lo sabés. Siempre», siguió la hija de Maradona, contundente.

“Bueno, ¿cuánto te debo?“, le contestó Parisini picante. La actriz concluyó el conflicto recordándole a Parasini la delicada situación que esta enfrentando: ”La verdad es que por el momento que estoy pasando cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo. Pero, ¡qué te voy a hablar de respeto!“

Sin embargo, la figura de Radio 10 no se limitó a responderle a Dan, sino que también tuvo algo para decirle a Ojeda. En sus historias de Instagram Dalma fue contundente: «Con respecto a algunas declaraciones, me voy a limitar a decir que yo sí tengo muy claro las causas que apoyó y defendió mi papá toda su vida, por lo tanto, podrán sacar sus conclusiones”, deslizó.

En vida, el futbolista se mostró cercano a ideas de izquierda como las de Fidel Castro y al peronismo. Por último, la actriz no se olvidó de recordarle a la ex de su padre lo que está sucediendo: “Todo lo demás no le interesa a nadie. ¡Por favor, no desviemos el tema importante, que es el juicio!“.