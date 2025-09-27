Marcela Feudale fulminó a Paula Bernini: “Tiene prestigio de problemática”

La locutora y panelista de LAM Marcela Feudale aseguró que la periodista Paula Bernini “tiene prestigio de problemática” en el entorno laboral, en el marco de los cruces que la conductora tuvo con su par, Mario Massaccesi. Marcela Feudale también se refirió a Marcelo Tinelli y opinó sobre las internas de los romances del conductor que acaba de terminar una relación con Milett Figueroa

La filosa frase de Marcela Feudale sobre Paula Bernini: “Nos llegaron noticias de sus conflictos”

Luego de que el mismo Massaccesi aclaró que debió tener un diálogo al respecto con Bernini, Feudale insistió: “O tenés buena química o te llevás como el culo, no hay punto intermedio. Las veces que me llevé mal con alguien, no soy de pedir que el otro se vaya, en general me voy para no insistir”.

“Es difícil congeniar humores y me parece que las duplas son para problemas, hay encontronazos tremendos, por las aspiraciones de cada uno. Me parece que cuando se arman los equipos, no son demasiado claros”, continuó en línea.

Además, consideró que los fracasos en las duplas que están al frente de los programas, también depende de los productores de los mismos: “En general, te meten con alguien que no conocés y entran los egos, pero cuando chocan de frente, nadie se quiere hacer cargo de los damnificados”.

“Sé que Paula Bernini tiene prestigio de problemática porque nos llegaron mensajes y noticias sobre su relación con otras personas del canal”, cerró Marcela al respecto.

Marcela Feudale sobre Tinelli: “Es un romántico de primera cepa”

Por otra parte, Marcelo Tinelli, quien trabajó casi 30 años junto a la locutora, cortó su relación con Millet Figueroa y la panelista consideró que cuando el conductor “se enamoraba, le entregaba la vida a sus parejas”.

“Cuando trabajaba con él, le ha dedicado canciones y frases a sus parejas. Es un romántico de primera cepa”, continuó Feudale antes de rememorar los vínculos de “El Cabezón” con Paula Robles y Guillermina Valdés.

“Lo vi muy enamorado de Paula y cuando se enamoró de Guillermina estaba hasta las manos. Puede que la edad te remance un poco. Con Paula, éramos todos amigos e íbamos a comer y cuándo estaba con Guillermina no tuve contacto, era una relación con ella y ya”, cerró la locutora.