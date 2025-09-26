Milett Figueroa tras el comunicado de su separación con Marcelo Tinelli: “No es funcional”

Luego de que el conductor Marcelo Tinelli hizo oficial la noticia de su separación de Milett Figueroa en su debut en el streaming, la modelo no tardó en salir a hablar al respecto, aunque consideró que su mensaje “no es funcional”, frente a los conflictos mediáticos.

Milett Figueroa confirmó su separación de Marcelo Tinelli: “Cerramos esta historia con mucho amor”

En diálogo con Nahuel Saa (La Criti), la influencer confirmó la ruptura del vínculo en el que llevaba dos años desde que empezó a salir con el “cuervo”: “Si así es. Ya se comunicó lo que se tenía que decir, estoy muy bien».

Días atrás, corría el rumor de que la pareja ya había finalizado hace un tiempo, pero que mantenían las apariencias para no “spoilear” el final de la segunda temporada de “Los Tinelli”. Sin embargo, el propio comunicador desmintió que fuera así.

En otro testimonio, la modelo sostuvo que está “muy concentrada en el trabajo” y añadió: “Cerramos esta historia con mucho amor y no tengo nada más que decir. Sé que mi respuesta no es funcional al show televisivo, pero prefiero hablar en otro momento”.