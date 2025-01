Marcelo Polino expuso a Wanda Nara y L-Gante con una tremenda revelación: «Mansión del amor»

“Somos compañeros de piso, este es el hotel de las estrellas, estamos todos acá”, contó Marcelo Polino a Desayuno Americano, haciendo referencia a la visita de Wanda Nara y L-Gante a Villa Carlos Paz.

“¿Te dejan dormir?”, le preguntaron, pero el periodista dijo que no: “Hay mucho ruido en el piso, no puedo culpar a nadie ni felicitar a nadie, porque no sé quiénes sean, pero se escuchan ruidos sexuales, risas, gente que habla, es la mansión del amor“.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la preocupación de Marcelo Polino

Marcelo Polino se tomó con humor la situación y dijo que viene siguiendo por la tele el Wandagate, ya que son todos muy mediáticos, aunque consideró que por haber niños de por medio «hay que cuidar más a los chicos«.

«Ahora no se dan cuenta porque son pequeños, pero van a crecer y todo queda, entonces el día de mañana, tener que explicar sobre esas cosas, no va. Ojalá que sea lo mejor para todos y bienvenidos a la mansión del amor«, cerró el periodista.

Por qué habrían discutido La China Suárez y Mauro Icardi

Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez estarían teniendo su primera crisis en su nueva relación. Según detallaron en LAM, la pareja habría tenido una fuerte discusión por el pasado amoroso de la actriz, lo que llevó al futbolista a tomar una gran decisión sobre su futuro.

Pepe Ochoa brindó los detalles sobre la supuesta pelea que tuvo la pareja a raíz de sus últimos escándalos: “No están bien las cosas con la China, tuvieron una discusión horrible por todo lo que está pasando. Mauro está podrido de las escenas de la China y pasó algo hoy que tiene que ver con Marcos de Gran Hermano”.

Según explicó el panelista, la actriz negó su relación con el ganador del reality, y eso generó una desconfianza del jugador hacia ella. En ese contexto, Mauro llegó a sugerir empezar a vivir en casas separadas.

Con información de NA