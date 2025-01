L-Gante confirmó que está con Wanda Nara nuevamente: «Totalmente enamorada»

En el día en que debía devolver a sus hijas a Mauro Icardi, Wanda Nara optó por quedárselas, pero no solo se quedó con ellas, sino que se fue a Córdoba con L-Gante para acompañarlo a una grabación que tenía el cantante.

L-Gante y Wanda Nara otra vez juntos

L-Gante salió al aire en Intrusos, desde el teléfono de Wanda y confirmó que están juntos nuevamente: «Todo en orden, mirando Intrusos. Wanda se estaba bañando y atendí yo, de puro atrevimiento. Me vino a acompañar, a hacer unos trabajos musicales».

«¿Están reconciliados?», le preguntó Guido Záffora y el artista respondió: «Sí, todo en orden. No fue una pelea, nos distanciamos un par de días, hice un poquito la mía y acá estamos, todo bien. Con Dakota no hice nada, creo que por eso habrá salido así enojada. Se pasó tres días con nosotros, yendo a los shows, de joda como hacemos los jóvenes, cuando estuvo en la casa, me enteré de que salió a hablar esas cosas raras. Yo me junto con tanta gente, es increíble que una persona que esté dos días, que tenga tantas cosas para contar».

El músico apoyó a Wanda en su pelea con Mauro Icardi: «Un poco entiendo, pero no me meto, me gustaría que lo resuelvan entre ellos y que nadie sepa nada. Ella está totalmente enamorada de mí y yo de ella». L-Gante fue irónico cuando le preguntaron sobre el futbolista: «Para mí es un crack».

La China Suárez se refugia en sus amigas

Tras varios días en el ojo de la tormenta, Eugenia “La China” Suárez busca alejarse del mundo mediático y elige a sus amigas para ello. La actriz publicó fotos de su reencuentro con su círculo íntimo y como pasaron su noche de chicas.

En una serie de fotos que compartió, la exCasi Ángeles puso las manos en la masa y amasó unas pizzas caseras para sus amigas. Además, mostró la gran parrilla de leña que tiene en su casa (o la de Mauro Icardi).

Con información de NA