Marcelo Polino recibió objetos del vestuario de Antonio Gasalla y reveló quién es el heredero universal

De más está decir que la amistad de Marcelo Polino acompañó hasta el fin de sus días a Antonio Gasalla y por eso no sorprende que el periodista se emociona al decir “lo extraño”, tras contar que recibirá pertenencias del intérprete, al tiempo que reveló una importante noticia sobre la herencia.

Polino emocionado: “Gasalla me enseñó a escribir, lo extraño mucho”

“Hablé con la familia y la justicia ya declaró como heredero universal a su hermano Carlos para que pueda disponer de los bienes con libertad, como correspondía que fuera. Estaba judicializado y tenía una curatela de por medio. Fue muy rápido”, contó el comunicador.

“En éstos días vamos a ir a la casa porque se va a cerrar y están sacando todo. No pasó de moda él. Sus sketchs de El Palacio de la risa tienen 35 años y siguen vigentes. Me emocioné porque la familia decidió darme algunas cosas del vestuario de Antonio».

«Encontré casetes de cuando iba a tomar clases de guión con él y escribíamos monólogos. Él me enseñaba a escribir y en el medio hablábamos pestes de la gente. Es muy gracioso», continuó.

En cuanto a los vínculos del cómico, Polino explicó: “Era más cercano a Mirtha que a Susana. He hecho el puente para que hablaran. Con Susana fue más laboral. En la última etapa de él, Giménez estuvo muy amorosa. Ella me llamó para preguntarme cómo estaba Antonio y pautamos una ida a verlo y no llegó”.

Por último, recordó el momento en que su amigo comenzó a desmejorar a causa de la enfermedad: “Yo estaba en el teatro, él hacía el personaje de ‘La gorda’ y me presentaba. Estaba detrás del telón y él no se acordaba de mi nombre”.