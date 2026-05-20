Golpe al narcomenudeo en Huergo: hallaron 1 kilo de cocaína y marihuana lista para delivery

Los operativos incluyeron un importante despliegue de grupos especiales, canes y personal antinarcóticos en distintos sectores de la ciudad.

Una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas al 0800-Drogas derivó en un amplio operativo antidrogas en Huergo, donde la Policía de Río Negro secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados al narcomenudeo. Como resultado de los procedimientos, dos hombres quedaron detenidos y otras tres personas fueron imputadas.

La pesquisa fue encabezada por personal de la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este de Villa Regina, con intervención del Área de Investigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal General Roca, a cargo del fiscal Francisco Iglesias.

Hallaron cocaína, marihuana y una presunta red de venta delivery.

Según la investigación, una pareja del barrio Ventura era sospechada de comercializar estupefacientes tanto desde su vivienda como bajo la modalidad de delivery. A partir de tareas de inteligencia y vigilancia, los investigadores lograron documentar movimientos compatibles con la venta de droga y detectar un segundo inmueble utilizado para el almacenamiento y fraccionamiento de sustancias.

Allanamientos simultáneos y secuestro de droga

Con las pruebas reunidas, el juez de Garantías Hugo Horacio Greca autorizó dos allanamientos simultáneos que se realizaron el martes por la tarde en distintos domicilios de Ingeniero Huergo.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron paquetes de grandes dimensiones y envoltorios listos para la comercialización que contenían cocaína y marihuana. De acuerdo con estimaciones preliminares, la droga incautada alcanzaría cerca de un kilo de clorhidrato de cocaína y otro kilo de cannabis sativa en cogollos.

Además, los uniformados encontraron balanzas digitales, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos de corte utilizados presuntamente para el fraccionamiento de las sustancias.

Por disposición judicial, una mujer de 32 años fue imputada en la causa, mientras que dos hombres de 46 y 26 años quedaron detenidos. Todos son oriundos de Ingeniero Huergo.

Otra denuncia y un nuevo operativo en barrio Ventura

En paralelo, y también a partir de una denuncia realizada al 0800-Drogas, la Policía concretó un tercer allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Primeros Pobladores, en el barrio Ventura.

La investigación, tramitada por el Área de Investigación y Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, demandó alrededor de dos meses de trabajo.

En ese domicilio, los efectivos secuestraron envoltorios de cocaína listos para la venta, sustancias vegetales compatibles con cannabis sativa, una balanza digital, dinero en efectivo, celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Tras el operativo, la Justicia dispuso el inicio de un legajo contra un matrimonio integrado por un hombre de 41 años y una mujer de 55, quienes serán indagados en las próximas horas.

Importante despliegue policial

Los procedimientos fueron encabezados por la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este de Villa Regina y contaron con la colaboración de la Delegación Toxicomanías General Roca, grupos especiales COER de Villa Regina y General Roca, además de personal de la Sección Canes de Allen.

Fuentes policiales indicaron que las tareas investigativas permitieron “evidenciar y documentar la participación de los involucrados y su modalidad de funcionamiento”, tanto en la comercialización directa como mediante entregas a domicilio.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en relación con la presunta red de narcomenudeo detectada en Huergo.